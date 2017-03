Brunori Sas: «Cari giovani non aspettate che siano gli eventi a decidere per voi»

Il cantautore Brunori Sas sbarcherà all’Atlantico di Roma il prossimo 1 aprile, per tornare nella Capitale il 4 luglio al “Postepay Sound Rock”. Incontrerà i giovani ” il 3 aprile alla Sapienza e a loro si rivolge in una intervista su Il Messaggero.

Quindi che messaggio dà ai giovani che incontra negli Atenei?

«Quello con lo sguardo pulito di un bambino: non fate come me. Non aspettate che siano gli eventi a decidere per voi. Agite e non fatevi ingoiare ciò che vi accade. Pragmatismo e ricerca interiore».

Tre canzoni che descrivono il suo percorso?

«Domanda difficile. Perché la scrittura è in continua evoluzione. E perché scrivo ancorato a quello che vivo in quel preciso momento. Parto da “Come Stai” del primo album, “Il Giovane Mario” del secondo, “Mambo Reazionario” del terzo. Scrivo per mostrare più i miei dubbi che le mie certezze».