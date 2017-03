I vincitori dei David di Donatello 2017

Con il premio per la migliore regia e per il miglior film al suo La Pazza Gioia è stato Paolo Virzì, classe 1964, a trionfare ai David di Donatello 2017, alla 62esima edizione del più importante premio cinematografico italiano. La cerimonia di premiazione si è svolta presso gli Studi De Paolis di Roma. Ai due riconoscimenti più prestigiosi per la pellicola di Virzì va aggiunto anche il David per la miglior attrice a Valeria Bruni Tedeschi e quelli per scenografia e acconciatura.

VINCITORI DAVID DI DONATELLO 2017

Al film Indivisibili di Edoardo De Angelis, l’unico che correva con 17 nomination come La Pazza Gioia sono andati diversi premi tecnici: quelli come costumista, musicista e canzone originale, per Enzo Avitabile. A Indivisibili anche il prestigioso David come miglior attrice non protagonista, andato ad Antonia Truppo, per la sceneggiatura e per il produttore. Veloce come il vento di Matteo Rovere, 16 candidature, ha invece ottenuto il David come miglior attore, andato a Stefano Accorsi, e diversi premi tecnici come fotografia, trucco, montaggio, suono ed effetti digitali. Dai David di Donatello 2017 esce sconfitto il film Fai bei sogni di Marco Bellocchio, che era arrivato alla cerimonia di premiazione con 10 nomination. Valeria Mastandrea intanto porta a casa il premio come attore non protagonista per Fiore di Claudio Giovannesi. La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu ha ottenuto il premio alla sceneggiatura. Infine, a Pif e al suo In guerra per amore è andato il David giovani.

PREMI DAVID DI DONATELLO 2017

Miglior film

La pazza gioia

Miglior regista

Paolo Virzì per La pazza gioia

Migliore regista esordiente

Marco Danieli per La ragazza del mondo

Migliore sceneggiatura originale

Nicola Guaglianone, Barbara Petronio, Edoardo De Angelis per Indivisibili

Migliore sceneggiatura adattata

Gianfranco Cabiddu, Ugo Chiti e Salvatore De Mola per La stoffa dei sogni

Migliore produttore

Attilio De Razza e Pierpaolo Verga per Indivisibili

Migliore attrice protagonista

Valeria Bruni Tedeschi per La pazza gioia

Migliore attore protagonista

Stefano Accorsi per Veloce come il vento

Migliore attrice non protagonista

Antonia Truppo per Indivisibili

Migliore attore non protagonista

Valerio Mastandrea per Fiore

Miglior autore della fotografia

Michele D’Attanasio per Veloce come il vento

Migliore musicista

Enzo Avitabile per Indivisibili

Migliore canzone originale

Abbi pietà di noi per Indivisibili (con musica a testi di Enzo Avitabile e interpretata da Enzo Avitabile, Angela e Marianna Fontana)

Migliore scenografo

Tonino Zera per La pazza gioia

Migliore costumista

Massimo Cantini Parrini per Indivisibili

Migliore truccatore

Luca Mazzoccoli per Veloce come il vento

Migliore acconciatore

Daniela Tartari per La pazza gioia

Migliore montatore

Gianni Vezzosi per Veloce come il vento

Miglior Suono

Pr. Dir: A. Bonanni. Mic: D. De Santis. Mont. e Creaz. M. Perri. Mix: M. Mazzucco per Veloce come il vento

Migliori effetti digitali

Artea Film & Rain Rebel Alliance International Network per Veloce come il vento

David Giovani

In guerra per amore di Pierfrancesco Diliberto

David Speciale a Roberto Benigni

