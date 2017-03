Norberto Confalonieri si difende: «Mi avete dipinto come mostro»

Quella del primario Norberto Confalonieri sembra una bufera destinata a ricoprire per molto tempo le prime pagine delle testate giornalistiche. Oggi, al termine dell’interrogatorio del medico di Milano, agli arresti domiciliari dallo scorso giovedì, il suo legale Ivana Anomali ha fatto sapere che il primario ortopedico si è difeso “a tutto campo”, negando ogni incriminazione davanti al gip di Milano Teresa De Pascale. Le accuse che gli vengono mosse vanno dalla corruzione alla turbativa d’asta, nonché risulta indagato per lesioni. Avrebbe ricevuto denaro, viaggi ed addirittura ospitate televisive in cambio della sponsorizzazione dei prodotti di Johnson & Johnson e B. Braun.

(Carmen la Gatta/alaNEWS)

Alle domande dei cronisti, l’avv. Anomali fa sapere che, pur non rispondendo su ciò che è stato dichiarato in aula dal Confalonieri, quest’ultimo ha ribadito più volte di essere completamente estraneo ai fatti. «Il mio assistito mi chiede di farvi sapere – ha aggiunto il legale – che sta bene, è tranquillo, sereno e contesta tutti gli addebiti. Ma è rimasto basito e affranto da come i media hanno sbattuto la sua persona come mostro in prima pagina, in particolare da chi lo ha definito ‘spaccafemori’ come se avesse spaccato volontariamente dei femori alle vecchiette». La Procura di Milano aveva chiesto il carcere per il medico dell’ospedale Pini di Milano ma il gip ha disposto gli arresti domiciliari, e solo per episodi di corruzione e turbativa d’asta, spiegando nell’ordinanza che «allo stato attuale delle indagini, non possono ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza» sulle presunte lesioni e «appare necessario procedere ai conseguenti accertamenti di natura sostanziale sulla documentazione clinica, neppure acquisita in atti». Confalonieri è un medico molto stimato dell’ospedale Pini, il più importante centro specializzato di Milano.

CONFALONIERI NELLA MEMORIA DIFENSIVA: «MIA FRASE INTERCETTATA MAL INTERPRETATA»

«La frase incriminata dell’intercettazione – ha spiegato oggi lo stesso Confalonieri in una memoria al gip di Milano- è mal interpretata, non ho rotto il femore apposta per allenarmi, ma si è̀ rotto nell’impiantare la protesi, probabilmente in maniera lieve, tanto da non richiedere una sintesi dell’osso, ma solo riposo per un breve periodo. Allenarmi è̀ un vocabolo goliardico, non professionale, da intercettazione, in realtà̀ stavo perfezionando la tecnica operatoria sulla via d’accesso, per poter operare al meglio le pazienti, previa valutazione sulle indicazioni corrette».

E ancora: «Non ho mai fatto ordini alle ditte -scrive- né chiesto reintegro. C’erano gli uffici preposti. Se non potevo mettere un impianto, questi non ordinavano il materiale o lo ritiravano o non facevano il reintegro». «Rendo noto, che è prassi comune a tutti i miei colleghi che vengano sponsorizzate le spese per i congressi, anche a quelli che non insegnano, ma ascoltano ed imparano. L’attività scientifica di promozione, aggiornamento e divulgazione è sostenuta, in Italia, dalle ditte private che pagano le spese dei chirurghi per recarsi ai congressi. E’ quindi il contrario di quello che si possa pensare. Tutto sempre nell’ambito della divulgazione scientifica e non per utilità̀ personale del medico interessato». «In più̀, per i chirurghi docenti – ha aggiunto nella memoria – quando vengono coinvolti in attività̀ più̀ impegnative, come la consulenza per un prodotto, la ricerca per una tecnologia, l’insegnamento sul cadavere o ai dipendenti dell’Azienda, dove il chirurgo discetta e porta la sua esperienza con la tecnologia del prodotto, vengono posti in essere dei contratti di consulenza o testimoniali. Anche qui, è usanza comune di tutte le ditte con i loro chirurghi referenti. Stiamo parlando di qualche migliaio, solo in Italia. All’estero anche di più̀. E’ un modo per finanziare la ricerca e l’innovazione tecnologica, con fondi privati. Non corruzione o truffa -conclude sul punto il primario- ma rimborsi a prestazione».