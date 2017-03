Come nascondere il tuo ultimo accesso su Facebook Messenger (e tutte le novità in arrivo)

Tante le novità in casa Facebook che prossimamente debutteranno sul social più diffuso al mondo. Dopo il Facebook down di venerdì scorso dovuto probabilmente all’aggiornamento di alcune funzioni come i commenti ai post, il team di Mark Zuckerberg fa sapere che, a partire da aprile, anche Facebook Messenger riceverà un’interessante revisione che prevede anzitutto l’aggiunta di due funzioni molto richieste: le reaction e le menzioni. Le prime riprodurranno esattamente ciò che accade nel flusso di notizie in Home: basta tenere premuto sul bottone per aprire la casella di selezione della emoji da utilizzare. Sarà addirittura possibile reagire ad una emoji con un’altra simile. Obiettivo delle menzioni, invece, sarà quello di richiamare all’attenzione un utente che partecipa ad una chat con più persone, ma che in un determinato momento potrebbe non seguire la conversazione.

NASCONDI ULTIMO ACCESSO FACEBOOK MESSENGER 2017

È il rebus che sta interessando numerose discussioni da parte degli utenti della piattaforma, che da anni cercano trucchi ed applicazioni per far fronte alla scritta attivo/a ora oppure all’ultima connessione (indicata in minuti) sotto il nome del profilo che consente di sapere se si è online. Da Facebook Inc. non fanno trapelare ancora nulla in merito, ma pare che qualcosa si stia muovendo negli uffici americani. Per ora esistono metodi che non sempre riscontrano la piena soddisfazione del popolo del web, come quello legato alla connessione di Facebook attraverso l’applicazione ufficiale. Da qui si seleziona l’icona dell’omino collocata in alto a destra, si pigia sul pulsante a forma di ingranaggio e si seleziona la voce “Disattiva chat” o “No” dal menù che si apre. Se si vuole risultare “invisibile” direttamente su Facebook Messenger, occorre pigiare sul pulsante “menù” che si trova in alto a destra (l’icona con le tre linee orizzontali), poi selezionare la scheda “Attivi” dalla schermata che si apre e collocare su “No” la levetta posta accanto al proprio nome. Così facendo si continuerà comunque a ricevere messaggi da parte degli amici, ma non comparirà il pallino verde accanto al nome (quindi risulterai offline).

(Credit Image: © Scott Carson via ZUMA Wire)