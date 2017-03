La straordinaria pazienza del social media manager di Tap Italia sugli ulivi in Puglia

Qualche giorno fa sono partiti i lavori del gasdotto Tap a Melendugno. L’infrastruttura, che Trans Adriatic Pipeline vuole realizzare per portare in Italia il gas dell’Azerbaijan, ha il pieno sostegno dal governo e dovrà partire dalla città salentina. Tap è in regola tutte le autorizzazioni, come ha sottolineato il ministero dello Sviluppo e c’è stato pure un ok dell’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia sull’espianto di 231 ulivi dal tracciato del gasdotto.

I comitati locali sono in rivolta, dalla loro parte anche i sindaci. Vietato rimuovere gli ulivi. Trentatré alberi sono già stati eradicati, ma i lavori sono stati bloccati su richiesta del prefetto di Lecce, Claudio Palomba, dopo i disordini di martedì 21 marzo per la protesta No Tap.

TAP ITALIA E I COMMENTI SU FACEBOOK

C’è però un soldato, solo, sul fronte virtuale, contro le proteste dei cittadini. Si tratta del social media manager di Tap Italia. La pagina Facebook è stata letteralmente invasa da commenti negativi. E lui replica, uno ad uno, spiegando come stiano le cose.

«Nel 2017 – scrive Giuseppe – ancora con energia derivante da fonti fossili quando già oltre 100 anni fa Tesla ha scoperto energia illimitata e gratuita e soprattutto ecologica!!! Si sono inventati la xylella per compiere questo scempio!!! E li lasciamo fare». Il smm replica: «La procura di Lecce ha sequestrato alberi affetti da Xylella per alcuni mesi per effettuare indagini quindi la Xylella non solo non è stata inventata da TAP, ma ha anche ritardato il nostro lavoro». E ancora: «Questo mega tubo solo x scaldare l’Europa del nord a basso prezzo, a questo serve… Il resto sono balle». «TAP ha più volte manifestato pubblicamente la disponibilità a contribuire al processo di decarbonizzazione della Puglia così come richiesto dalla Regione. Quindi siamo disponibili a far sì che parte del gas resti sul territorio». Tra i commenti c’è anche chi incoraggia il social media manager della pagina. «TAP Italia – commenta un utente – non so se è Gianni Morandi a scrivere per voi qui su fb, in ogni caso complimenti per la pazienza, precisione e competenza».

