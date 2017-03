Matteo Renzi ha aumentato in modo netto il vantaggio su Andrea Orlando nel congresso PD, mentre Michele Emiliano inizia a incassare qualche consenso con le convenzioni dei circoli nell’Italia meridionale. Secondo i dati raccolti da YouTrend su Twitter grazie all’hashtag #OpenPData, che consentono di conoscere i risultati del voto nei circoli seppur in modo giocoforza parziale, Matteo Renzi guida il congresso con il 67% circa dei voti. Andrea Orlando segue a larga distanza col 26%, mentre Michele Emiliano è distantissimo e viaggia poco sopra alla soglia di sbarramento per partecipare alle primarie del 30 aprile, collocata al 5%. Le stime di YouTrend si basano su dati relativi ai congressi svolti in 390 circoli, e circa 18 mila voti. Matteo Renzi sta andando particolarmente bene nei circoli della Toscana, la sua regione natale, e nel Lazio e in Sicilia, in controtendenza rispetto ai deludenti risultati del PD in quei territori. Michele Emiliano invece sembra essere un po’ competitivo solo nelle regioni meridionali, e rischia comunque di non raggiungere il 5% visto che in diverse regioni italiane fatica a raccogliere voti. Andrea Orlando è andato bene in Emilia-Romagna così come in Veneto secondo i dati parziali raccolti da YouTrend, ma la sua candidatura non sembra capace di esser competitiva con quella di Renzi per il successo.

Siamo a quasi 400 circoli e 18k voti. Renzi forte in CAM-LAZ-SIC, Orlando in EMR-VEN-PUG, Emiliano in ABR-PUG-CAL #openPData #congressoPD pic.twitter.com/EKENfgMcc7 — YouTrend (@you_trend) 27 marzo 2017

Le convenzioni di circolo sono solo la prima tappa del congresso del PD, che ha nelle primarie del 30 aprile il momento decisivo. Grazie al voto degli elettori, oltre che a quello degli iscritti che vi parteciperanno, sarà composta l’assemblea nazionale che poi eleggerà il segretario del PD il 7 maggio. In controtendenza con l’ultimo congresso Matteo Renzi appare più competitivo tra gli iscritti, dove sembra destinato a vincere con almeno il 60%, rispetto alle primarie aperte, dove il suo consenso demoscopico oscilla poco sopra il 50%. Nel 2013 Matteo Renzi aveva ottenuto il 45% nelle convenzioni di circolo, mentre alle primarie aveva superato il 67%.

Foto copertina: ANSA/MAURIZIO DEGL’INNOCENTI