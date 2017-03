Virginia Raggi è stata elogiata da Alexis Tsipras, l’unico capo di governo o di stato con cui il sindaco di Roma si è potuta intrattenere durante la cerimonia per il sessantesimo anniversario dell’Unione europea. Il premer greco ha avuto un colloquio con Virginia Raggi, e ne ha riferito in una conversazione avuta col quotidiano romano Il Messaggero. Parole gentili e cordiali, di ringraziamento per l’ospitalità ricevuta e la gestione positiva del vertice informale dell’UE.

Con la Raggi c’è feeling? Direi di sì. Mi ha fatto molto piacere incontrarla, fino ad oggi non ci eravamo mai visti. Penso che sia stato molto positivo. Abbiamo parlato un po’. L’ho voluta ringraziare personalmente per l’accoglienza ricevuta qui a Roma, è stata una conversazione molto piacevole.

Virginia Raggi e Alexis Tsipras hanno parlato assieme dopo il saluto ai capi di stato e di governo che il sindaco di Roma ha prestato prima del loro ingresso in Campidoglio, nella sala dove erano stati firmati i trattati di Roma nel 1957. Il premier greco, leader di SYRIZA, il primo partito cosiddetto populista, benché di sinistra, e anti-establishment a vincere le elezioni, non si è però sbilanciato in giudizi politici su Virginia Raggi così come sul M5S. In passato il Movimento 5 Stelle ha guardato con simpatia a SYRIZA e ad Alexis Tsipras, elogiato per il referendum sul memorandum greco che ha qualche punto di contatto con la consultazione sull’euro, proposta chiave della formazione fondata da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Tsipras è però un leader chiaramente schierato a sinistra, tanto che partecipa anche alle riunioni coi capi di governo dei socialisti europei, il gruppo del PD. Un posizionamento distante dal M5S, che in Europa partecipa a un gruppo con Nigel Farage unito dall’euroscetticismo, e tradizionalmente rifugge le categorie della destra e della sinistra tradizionale, a differenza di Tsipras.

Foto copertina: Riccardo De Luca / Anadolu Agency