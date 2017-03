Liam Payne è diventato papà. Il cantante, diventato celebre a livello mondiale con il gruppo One Direction, ha avuto il suo primo figlio insieme alla compagna Cheryl Cole, anch’ella artista musicale e protagonista in TV nella versione britannica di X Factor. La coppia, che si frequenta da ormai un anno, ha annunciato la nascita del primo figlio su Instagram. La foto condivisa da Liam Payne sul suo profilo Instagram è diventata subito virale.

Ecco la traduzione del messaggio condiviso da Liam Payne subito dopo la nascita del suo primo figlio, apprezzato e commentato da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.

My close friends and family know there are very few times when I’m left speechless… wow! I’m incredibly happy to welcome our new baby boy into the world, it’s a moment that I will never forget for the rest of my life and my favourite memory I have so far.

I’m completely in awe of his incredible mother and how she has been the whole way through this, she’s really made my dreams come true. We haven’t named him yet but he’s already capturing hearts including mine. I feel very blessed.

Happy Mother’s Day everyone! “I miei amici e la mia famiglia sanno che ci sono state pochissime volte in cui non ho trovato le parole da dire… wow! Sono incredibilmente felice di dare il benvenuto nel mondo al nostro piccolo bimbo, si tratta di un momento che non dimenticherò per il resto della mia vita ed è già il più bel ricordo della mia vita. Sono completamente soggiogato dalla sua incredibile madre per come ha affrontato questo percorso, lei ha trasformato i miei sogni realtà. Non gli abbiamo ancora dato un nome, ma ha già catturato i nostri cuori incluso il mio, mi sento benedetto. Buona festa della mamma a tutti!