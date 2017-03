Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio d’Australia. La prima corta della nuova stagione di Formula 1 è andata benissimo per la Ferrari, che torna a vincere dopo una pausa lunga circa 20 mesi. L’ultimo successo era stato ottenuto dallo stesso Sebastian Vettel a Gran Premio di Singapore nel 2015. Il pilota tedesco è arrivato primo davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas. L’altro pilota della scuderia italiana, il finlandese Raikkone, è arrivato quarto. Il successo della Ferrari è stato favorito da un errore della squadra anglo-tedesca, che ha anticipato il pit-stop di Lewis Hamilton, che quando è rientrato è finito dietro a Verstappen. Sebastian Vettel, che aveva messo pressione al pilota inglese nei giri precedenti, ha così potuto sfruttare il rallentamento di Hamilton, che era partito meglio di lui, e avviarsi verso il trionfo. Il pilota tedesco ha esultato in italiano, dopo aver tagliato il traguardo, come si sente in questo video.

Ecco le prime dichiarazioni di Sebastian Vettel dopo la vittoria al Gran Premio d’Australia.

Incredibile, un gp fantastico e voglio ringraziare tutti. È stato folle vedere tutte queste bandiere Ferrari, il team ha lavorato sodo, i ragazzi hanno dormito poco sia qui che in fabbrica e la macchina era perfetta, ottima da guidare. Siamo al settimo cielo, non ero contento alla partenza, forse ero troppo nervoso, Lewis è partito meglio, poi ho voluto dare un mesasggio che noi ci siamo, sono stato anche un po’ fortunato sul pit-stop, il pubblico ci dava una grande carica, la macchina era perfetta e le gomme avevano poco degrado. Avrei potuto continuare per sempre

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha esultato per la vittoria di Sebastian Vettel Al Gran premio d’Australia.

Grandissima #Ferrari L'Italia che torna a vincere — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 26 marzo 2017

Foto copertina: © Sydney Low/CSM via ZUMA Wire