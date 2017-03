Fedez è il nome di un file di una foto di Federico Leonardo Lucia. Un amico del rapper più famoso d’Italia, Mauro, aveva intitolato così l’immagine salvata del suo compagno di basket. Fedez spiega che il suo amico non lo sa neppure, visto che ormai sono 15 anni che non si sentono. Il rapper, che sta svolgendo un tour di grande successo insieme a J-Ax nei palazzetti italiani dopo gli ottimi risultati del loro primo disco insieme, Comunisti col Rolex – Fedez ne ha 6 – si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, a partire dal suo doppio nome. Leonardo è come si chiamava suo nonno paterno, che abitava a Castel Lagopesole, in Basilicata. Federico invece è stato estratto a sorte tra i nomi che più piacevano ai genitori del rapper. Fedez viene da una famiglia modesta di Buccinasco, cittadina alla periferia di Milano. Le prime vacanze in albergo le ha fatte dopo il successo nella musica. Il padre fa il magazziniere, mentre la madre ora lavora con lui. Coi primi guadagni, come cantato in una canzone, Fedez ha estinto il mutuo dei suoi genitori, anche se suo papà si è opposta all’idea del figlio di riscattargli i contributi per mandarlo in pensione in anticipo. Dalla madre dice di aver appreso la capacità di lavorare moltissimo, mentre dal padre quella di vendere. L’infanzia di Fedez è stata piuttosto movimentata: a scuola, dove c’erano molti compagni che venivano da famiglie con problemi con la giustizia, era spesso bullizzato.

Non per la grassezza, era il contesto. Casa mia era al confine tra Buccinasco e Corsico, leggendo un libro su Vallanzasca mi sono accorto che metà dei miei compagni di classe avevano cognomi poco raccomandabili. A quei tempi c’erano mode da seguire e io non le seguivo. Dovevi giocare a calcio: mai fatto. Truccare il motorino: non l’avevo. Ascoltare certa musica: facevo l’opposto. Non ero molto socievole. Sono tornato più di una volta a casa senza scarpe. Ero alle medie. Comunque non la ricordo come una cosa traumatica, succedeva a tutti

Fedez spiega l’episodio, raccontato nel suo libro «FAQ. A domanda rispondo», della pistola portata nello zaino.

Esplora il significato del termine: Il padre di un mio amico era appena uscito dalla prigione, dopo essersi fatto 30 anni, e veniva in giro con noi. Il padre di un mio amico era appena uscito dalla prigione, dopo essersi fatto 30 anni, e veniva in giro con noi. Ogni tanto, siccome temeva di essere fermato, il padre del mio amico ci dava la sua pistola, per tenergliela. Io nella mia sconsideratezza la mettevo nello zaino. Una roba che oggi mi dico coglione…

LEGGI ANCHE> Chiara Ferragni e Fedez nudi e innamorati sulla copertina di Vanity Fair

Nel corso dell’intervista al Corriere Fedez parla della sua relazione con Chiara Ferragni, che l’ha reso ancora più protagonista della cronaca dei media italiani.

Ma vi sposate davvero? «No».Ops. Novità? «Ma no, è che non credo nel rito del matrimonio. Due persone possono stare insieme tutta la vita senza sposarsi». Dunque non è nella lista? «No». E un figlio? «Non mi sento di escluderlo. Penso di aver oltrepassato la linea del divertimento giovanile. Sì, un figlio è più verosimile». Qual è l’ultimo regalo fatto a Chiara? «Seicento rose, per fare pace».Cosa le piace di Chiara?«Intanto che è positiva e propositiva, molto espansiva e curiosa. E poi quando sei un personaggio pubblico e sei circondato da tante persone, diventi affascinante per loro in maniera poco disinteressata… Ecco, con Chiara queste cose sono escluse, ed è un ottimo punto di partenza».

Fedez, con ironia, evidenzia di aver imparato a vestirsi da Chiara Ferragni, spiegando che paga tutti i vestiti che indossa, a differenza sua, anche se lui è più ricco della fidanzata, come sottolinea. Il rapper spiega di esser molto legato a J-Ax, e di aver ottimi rapporti con Arisa come Francesco Facchinetti, mentre sfugge a un comment sul suo legame con Jovanotti, limitandosi a rimarcare gli insulti di sua moglie a sua madre su Twitter.