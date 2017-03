Massimo Lopez ha avuto un infarto. L’attore è in osservazione all’Unità coronarica dell’ospedale Bonomo di Andria e la momento del malore si trovava in scena, impegnato in uno spettacolo al Teatro Impero di Trani, dove si esibiva per la rassegna Jazz & dintorni.

MASSIMO LOPEZ INFARTO MENTRE ERA IN SCENA A TRANI

L’attore è stato operato d’urgenza a un intervento di angioplastica e ora si trova fuori fuori pericolo. I fatti risalgono alla serata di venerdì 24 marzo.

Lopez, in un primo momento, ha cercato di portare avanti il suo spettacolo ma poi ha dovuto fermare la scena chiedendo al pubblico di scusarlo.

L’ambulanza è intervenuta subito e l’attore è stato portato in ospedale. Dopo l’intervento, immediato, le sue condizioni non destano preoccupazione.

(foto ANSA/CLAUDIO PERI)