ore 11.16 Trattati di Roma, i capi di Stato firmano la dichiarazione di Roma

Dopo le dichiarazioni dei vari paesi si firma la dichiarazione di Roma. Si punta a una Europa sicura con frontiere protette e una migrazione sostenibile, una Europa che punta a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata, una Unione che generi crescita e occupazione con una moneta unica stabile. Punto molto approfondito è quello dell’Europa sociale che punta a tenere conto delle diversità nazionali.

ore 10.33 Trattati di Roma, Gentiloni: «Dobbiamo restituire fiducia»

Il premier Gentiloni apre i lavori. «Noi oggi, qui riuniti, celebriamo dunque la tenacia e l’intelligenza dei nostri padri fondatori europei. Questa è la prova visiva e incontestabile del successo di quella coraggiosa scelta la offre il colpo d’occhio di questa sala: eravamo 6 sessant’anni fa, siamo 27 oggi. Non riesco a sfuggire al paragone con la generazione di chi firmò quei Trattati. Dobbiamo anzitutto restituire fiducia ai nostri concittadini. Crescita, investimenti, riduzione delle disuguaglianze, lotta alla povertà. Politiche migratorie comuni. Impegno per la sicurezza e la difesa. Ecco gli ingredienti per restituire fiducia. Serve il coraggio di voltare pagina, abbandonando una visione della nostra economia affidata a piccole logiche di contabilità, talvolta arbitrarie. Il coraggio di procedere con cooperazioni rafforzate, dove è necessario e quando è possibile. E soprattutto il coraggio di mettere al centro i nostri valori comuni. Parlo dei valori che ci fanno sentire tutti colpiti quando il Parlamento Britannico è sotto attacco. Che ci fanno gioire quando riapre i battenti il Bataclan. Che ci fanno essere orgogliosi delle donne e degli uomini di quell’avamposto europeo della civiltà che è Lampedusa»

ore 10.00 Trattati di Roma, oscurato il discorso di Virginia Raggi

Il discorso del sindaco di Roma Virginia Raggi è stato interrotto sul Tg1. La diretta Facebook, sul profilo della sindaca, appare con uno schermo nero: “Scusate il tg1 ha censurato la diretta, a breve trasmetteremo in differita il discorso integrale”. Rcordiamo che oggi scioperano anche le agenzie di stampa italiane.

ore 9.44 Trattati Roma arrivano anche i presidenti della Repubblica

Dopo l’arrivo dei premier europei è il turno dei Capi di Stato. Atteso Hollande.

ore 9.18 Trattati di Roma 2017 arrivo dei leader europei in Campidoglio.

Arrivano i primi leader. Ad accoglierli il premier Gentiloni e il sindaco Raggi con il titolare del Viminale Angelino Alfano. Qualcuno si dimentica di soffermarsi sulla sindaca 5 stelle. Alexis Tsipras invece la tratta in maniera più ospitale.

Trattati di Roma 2017: oggi 27 leader europei si ritrovano nella Capitale per far ripartire l’Europa. Il programma è ricco e si svolgerà nella mattinata e primo pomeriggio. Una città blindata, con lo spazio aereo chiuso.

TRATTATI DI ROMA 2017: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA (POLITICA)

Ecco il programma

SABATO 25 MARZO

* 9.00 – 9.55 – Arrivo dei capi di Stato e di governo e dei vertici delle istituzioni europee presso il Palazzo dei Conservatori in Campidoglio;

* 10.00 – Inizio della cerimonia; * 11.20 – Firma della Dichiarazione di Roma da parte dei leader nella Sala degli Orazi e Curiazi;

* 11.50 – Foto di rito

* 12.00 – 12.45 – Conferenza stampa a 5: presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, primo ministro di Malta Joseph Muscat (presidente di turno della Ue), presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e presidente del Consiglio europeo Donald Tusk;

* 13.00 – 14.30 – Colazione al Quirinale offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in onore dei capi di Stato e di governo e dei vertici delle istituzioni europee.

