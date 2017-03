«C’è una signora che disturba anche quando sta a cento metri di distanza. Quella chiattona!». Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, finisce sotto polemica per le sue parole rivolte a Valeria Ciarambino, capogruppo M5S in consiglio. Dopo le parole su Rosi Bindi e la “bambolina” data a Virginia Raggi, il governatore se la prende con la rivale politica che ha innescato una protesta su un provvedimento di bilancio su cui De Luca ha posto, facendolo approvare dall’aula, la fiducia.

VINCENZO DE LUCA CHIATTONA A CIARAMBINO: LE REAZIONI M5S

«Condanniamo l’epiteto sessista e volgare adoperato dal presidente De Luca e indirizzato contro la persona di Valeria Ciarambino. Un episodio vergognoso, che non ci meraviglia quando si tratta di un personaggio squalificato come è il presidente De Luca. A Valeria Ciarambino va la solidarietà del gruppo consiliare regionale del Movimento 5 Stelle», ha commentato M5S. Beppe Grillo in persona ha dichiarato: «Forza Valeria, sei una roccia». Mentre Luigi Di Majo è più duro: «Che De Luca fosse un cafone lo sapevamo, ma ha oltrapassato il limite». Al coro di critiche si aggiunge anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: «Chieda immediatamente scusa, perchè è un’offesa gratuita» .

Alle 21.51 De Luca ha provato a chiudere il caso con un Tweet: «Manderò alla Ciarambino un mazzo di fiori.Sperando che la prossima volta lasci parlare chi a 50 metri da lei sta facendo un’intervista, senza coprirci con le sue grida». Non proprio scuse, insomma.