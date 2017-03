Omicidio Vasto, condannato a 30 anni Fabio Di Lello

La condanna per Fabio Di Lello non si è fatta attendere in poco più di un mese: 30 anni di carcere per effetto dello sconto di pena previsto dal giudizio abbreviato. Così ha sentenziato la Corte in primo grado, che ha stabilito anche un ulteriore provvisionale di 40 mila euro a favore dei genitori e del fratello della vittima. Di Lello uccise Italo D’Elisa, 21 anni, l’uomo che investì sua moglie Roberta qualche mese fa.

FABIO DI LELLO CONDANNATO: LEGALI PUNTANO A RIDUZIONE PENA

“Il pm aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno ma noi abbiamo combattuto e grazie alla nostra battaglia siamo arrivati a questa condanna a 30 anni. Appena possibile faremo appello e confidiamo di arrivare a una condanna a 16-17 anni di reclusione”. Così all’Adnkronos l’avvocato Giovanni Cerella, uno dei difensori di Fabio Di Lello, ha commentato la sentenza. Nell’ultima udienza, svoltasi lo scorso 20 marzo, il Procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio, e il sostituto, Gabriella De Lucia, avevano chiesto il carcere a vita per l’omicidio di Italo D’Elisa, avvenuto lo scorso primo febbraio a pochi passi da un locale di Vasto, in Provincia di Chieti. “Alla lettura della sentenza Fabio è scoppiato a piangere e ci ha abbracciato, ringraziandoci per il nostro impegno. Anche i suoi familiari ci sono molto grati perché temevano seriamente l’ergastolo. Ora – conclude il legale della famiglia di Di Lella- confidiamo nell’appello”.

(ANSA/ WEB/ FACEBOOK)