Domenica 26 marzo torna l’ora legale

Lancette avanti di un’ora nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo. Questa domenica torna l’ora legale che durerà per i prossimi sette mesi, fino alla notte tra il 28 e il 29 ottobre 2017.

Dormiremo un’ora in meno,ma avremo un’ora di luce in più.

Questa domenica il sole tramonterà intorno alle 18.30, ma grazie all’ora legale gli orologi segneranno le 19.30. Uno dei paesi che non segue questo metodo, incluso un importante risparmio energetico, è il Giappone da sempre fedele all’ora solare. Controllate quindi i vostri orologi di casa e in auto, anche se oramai i vostri telefonini, tablet e dispositivi digitali si aggiornano automaticamente.

TORNA L’ORA LEGALE: RISCHI E BENEFICI

Come affermano diversi studi, con il ritorno all’ora legale (in Italia in uso fin dagli anni ’60) , potrebbero aumentare i rischi di infarti e ictus, oltre che i classici disturbi del sonno. Ci sono però risvolti positivi, secondo diversi studi più ore di luce nel pomeriggio aiutano a combattere l’obesità infantile. Non solo: secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Safety Research la luce naturale serale diminuisce il rischio di incidenti stradali. Cosa prevenire l’isonnia? Anzitutto cercate di dormire bene. Ecco otto punti con consigli utili per migliorare il vostro sonno.

COME NASCE L’ORA LEGALE

Come nasce l’ora legale? Nell’emisfero boreale l’ora legale si adotta dall’ultima di marzo mentre nell’emisfero australe accade l’opposto perché ne determina la fine. La storia dell’ora legale risale nel ’700 quando Benjamin Franklin la propose per carattere economico e risparmi sul piano industriale. William Willet la ripropose nel 1916 e la Camera dei Comuni inglese diede l’ok a quella che fu stabilità inizialmente come “British Summer Time“.

(Credit foto copertina:© Cris Faga via ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com)