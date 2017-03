Dopo le centinaia di euro che qualcuno sborserebbe per incontrare Berlusconi e cenarvi, stavolta è il turno di Papa Francesco. Ed è proprio il Santo Pontefice, stavolta a sua insaputa, ad essere oggetto di una compravendita di biglietti per poterlo vedere da vicino. Tutto studiato a pennello da una coppia di donne che, con qualche vestito carnevalesco per riprodurre il look da suore, si sono recate presso le abitazioni dei malcapitati fedeli del modenese. Ed in tempo di Pasqua si sa, le porte sono sempre aperte alle “benedizioni” religiose: così le donne, in perfetta veste bianca e con tanto di statua della Vergine, hanno suonato i campanelli di alcune abitazioni per chiedere offerte in denaro o vendere fantomatici biglietti per eventi religiosi, con tanto di pass per i migliori posti con “vista papale”.

Carpi finte suore vedndono posto esclusivo nel privè di Francè

L’evento in questione è la visita pastorale in occasione della riapertura del Duomo di Carpi, danneggiato dal sisma che nel maggio 2012 colpì la città. Qualcuno, forse scontento per non aver ottenuto il posto centrale in prima fila, ha allertato subito la Polizia Municipale, che è accorsa in zona ed ha intercettato le false religiose. Immediata la precisazione da parte della Diocesi di Carpi, che ho comunica di non aver autorizzato alcuna persona a chiedere denaro in vista degli eventi riguardanti la riapertura della Cattedrale della cittadina. La curiosa storia è stata raccontata su La Gazzetta di Modena.

Intanto “Dio” commenta: “Assunte subito”

Ben presto scatta l’ironia del web e così dall’account di @Iddio, il “CEO dell’Universo”, parte il tweet: “Così si lavora. Assumiamole, presto”. Ed anche @BFedelma coglie la palla al balzo proponendo l’assunzione direttamente nelle curve.

(foto copertina ANSA/ ANGELO CARCONI)