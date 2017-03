Metro e bus Roma 25 marzo 2017: tutte le informazioni, strade chiuse e le zone off limits

Metro chiuse a Roma, bus deviati e divieti di parcheggi. Non pochi disagi alla mobilità sono previsti per la giornata di domani, in vista del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, alla cui cerimonia istituzionale si affiancheranno diversi cortei ed iniziative di piazza. Dalla Questura fanno sapere che i manifestanti che affolleranno le strade di Roma supereranno le venticinquemila presenze complessive, di conseguenza i bus provenienti da tutta Italia verranno sottoposti a rigidi controlli dalle Forze dell’Ordine ai varchi autostradali.

25 MARZO: QUALI SONO LE STRADE CHIUSE A ROMA

Le informazioni sulle strade chiuse, diffuse in attraverso i canali telematici della Questura di Roma, sono aggiornate in tempo reale. Dalle 19 di venerdì 24 c.m. e sino a cessate esigenze di sabato 25 marzo, le strade interessate dallo sgombero dei veicoli in sosta sono:

Blu Zone

VIA LUIGI PETROSELLI: ambo i lati, intera via;

VIA PONTE ROTTO: ambo i lati, intera via;

VIA S. GIOVANNI DECOLLATO: ambo i lati, intera via;

VIA DELLA MISERICORDIA: ambo i lati, intera via;

VIA DEL FORO OLITORIO: ambo i lati, intera via;

VICO JUGARIO: ambo i lati, intera via;

PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE: intera piazza;

VIA DELLA CONSOLAZIONE: ambo i lati, intera via;

FORO ROMANO ambo i lati, intera via;

VIA DEL TEATRO MARCELLO: ambo i lati, intera via;

VIA MONTANARA: ambo i lati, intera via;

VIA MONTE TARPEO: ambo i lati, intera via;

VIA DEL CAMPIDOGLIO: ambo i lati, intera via;

VIA DEL TEMPIO DI GIOVE: ambo i lati, intera via;

VIA DI VILLA CAFFARELLI: ambo i lati, intera via;

PIAZZALE CAFFARELLI: ambo i lati, intero piazzale;

VIA DELLE TRE PILE: ambo i lati, intera via;

VIA DI SAN PIETRO IN CARCERE: ambo i lati, intera via;

VIA DEL TULLIANO: ambo i lati, intera via;

CLIVO ARGENTARIO: ambo i lati, intera via;

PIAZZA D’ARACOELI: intera piazza;

VIA DI SAN VENANZIO: ambo i lati, intera via;

VIA D’ARACOELI: ambo i lati, intera via;

LARGO ENRICO BERLINGUER: intero largo;

VIA DI SAN MARCO: ambo i lati, intera via;

PIAZZA SAN MARCO; intera piazza;

VIA DEGLI ASTALLI (tratto via S. Marco – via del Plebiscito) ambo i lati, intera tratto;

VIA DEL PLEBISCITO: ambo i lati, intera via;

PIAZZA VENEZIA: intera piazza;

PIAZZA SANTI APOSTOLI: intera piazza;

PIAZZA MADONNA DI LORETO: intera piazza;

VIA DEI FORI IMPERIALI: ambo i lati, intero tratto, compresa l’area di sosta tariffata centrale lato Foro Taiano;

FORO TRAIANO: intera piazza;

VIA MAGNANAPOLI: ambo i lati, intera via;

VIA DEI FORNARI: ambo i lati, intera via;

VIA DI S. EUFEMIA: ambo i lati, intera via;

VIA DELLE TRE CANNELLE: ambo i lati, intera via;

VIA DEL CARMINE: ambo i lati, intera via.

Green Zone

In quest’area è stato disposto divieto di transito veicolare e pedonale, con eccezione per le persone ed i mezzi autorizzati dalla Questura di Roma, lungo i piani stradali ricadenti all’interno di tale fascia territoriale, nonché la revoca delle aree di sosta tariffata e riservate a particolari categorie di utenti.

VIA DELLA CORDONATA: ambo i lati, intera via;

VIA QUATTRO NOVEMNBRE: intera via, ambo i lati;

VIA PANISPERNA: ambo i lati, nel tratto compreso tra l.go Angelicum ed il civico 28;

L.GO ANGELICUM: intera largo;

SALITA DEL GRILLO: ambo i lati, intera via;

PIAZZA DEL GRILLO: intera piazza;

VIA CAMPO CARLEO: ambo i lati, intera via

VIA VENTIQUATTRO MAGGIO: ambo i lati, intera via;

VIA DEL MAZZARINO: ambo i lati, intero tratto;

PIAZZA DEL QUIRINALE: intera piazza;

VIA DEL QUIRINALE: ambo i lati, intera via;

VIA DELLA CONSULTA: ambo i lati, intera via;

VIA PIACENZA (tratto via della Consulta / via Ferrara) ambo i lati, intero tratto;

SALITA DI MONTE CAVALLO: ambo i lati, intera via.

Ecco le porte e le vie d’accesso dalla Blue e Green Zone per il 25 marzo a Roma

Blue e Green Zone le porte by Stefania Fiosky Carboni on Scribd

25 MARZO: METRO CHIUSE ROMA

Tasto dolente anche per chi usa i mezzi pubblici, che vedrà interrotte dalle ore 00.30 di sabato 25 sino a cessate esigenze, le fermate seguenti: per la metro “A” le due stazioni di “Barberini” e “Spagna”, mentre per la “B” solo “Colosseo”. Anche il capolinea della linea tramviaria “8” sarà spostato alla fermata di via Arenula/Cairoli.

MANIFESTAZIONE ROMA: ZONA PEDONALE OFF LIMITS

Non solo stazioni delle metro chiuse e linee deviate. Come ribadito, per tutto l’arco della giornata di domani il transito pedonale nell’area del Campidoglio sarà consentito solo agli aventi diritto previa controllo di sicurezza, così come nell’area del Quirinale. I residenti e non alloggiati in strutture site all’interno delle aree elencate potranno comunque uscire e farvi rientro.

VARIAZIONI BUS: CORSE DEVIATE ATAC

Per la chiusura al traffico di parte del Centro e per lo svolgimento di quattro cortei, la rete bus e tram subirà ampie deviazioni e limitazioni nella zona centrale e semicentrale.

Cambieranno percorso 57 linee C3-H-3-8-16-23-30-40-44-46-51-60-62-63-64-70-71-75-80-81-83-85-87-117-118-160-170-280-360-492-590-628-649-650-673-714-715-716-719-769-780-781-792-916-N3-N4-N5-N6-N7-N8-N9-N12-N15-N18-N19-N20-N25, i cui dettagli sono disponibili sul sito dell’Atac Roma: http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=5066

(in copertina foto ANSA/ANGELO CARCONI)