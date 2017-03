Celebrity MasterChef: Maria Grazia Cucinotta scoppia in lacrime | VIDEO

Stanno diventando virali le lacrime di Maria Grazia Cucinotta a Celebrity MasterChef Italia. L’attrice, davanti a ostriche e mirtilli, non ha retto la pressione ed è scoppiata in pianto.

guarda il video:

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha cercato di consolare la diva. Cucinotta è stata la prima eliminata della serata. Molto brava è invece Roberta Capua, che ha conquistato tutti con un fritto. Il piatto di Maria Grazia non è stato all’altezza delle sue capacità. Colpa di una giornata no che ha influenzato negativamente la sua cucina, spiegano nel video pubblicato on line.