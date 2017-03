Il vergognoso coro di “Nooo” dei deputati alla commemorazione delle vittime dell’attentato di Londra | VIDEO

guarda il video:

Ieri sera, alla Camera dei deputati, poco prima del voto finale sul decreto terremoto, la presidente Laura Boldrini ha invitato i parlamentari a interrompere per pochi minuti i lavori per una commemorazione. Si è levato un coro di no da una parte ben precisa dell’emiciclo. La presidente Boldirni, stupefatta e amareggiata ha invitato i parlamentari all’ordine: «Stiamo parlando della commemorazione delle vittime dell’attentato di Londra e io pretendo rispetto». Era giovedì sera e come accade ogni giovedì qualche parlamentare aveva il trolley pronto per lasciare Roma. Avevano fretta e l’imperdonabile figura sta facendo il giro dei social.