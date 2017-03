Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? La notizia rimbalzata su diversi siti di informazione in queste ultime ore non era vera. E non poteva neanche esserlo, visto che si basava su una semplice indiscrezione che non aveva trovato alcuna conferma. La smentita è arrivata in diretta TV, durante l’aggiornamento quotidiano in onda nel primo pomeriggio. Il giornalista Enzo Del Prete, che fa parte della redazione del programma di Rai 3, ha riportato la definizione di fesseria alla notizia, affermato dalla conduttrice. Federica Sciarelli non lascerà Chi l’ha Visto, programma che conduce dal 2004. Grazie alla conduzione della presentatrice arrivata dal TG3, dove era uno dei volti storici assieme a Bianca Berlinguer, Chi l’ha visto? ha confermato il suo predominio tra le trasmissioni di approfondimento dei casi di cronaca. Lo stesso Del Prete ha definito l’addio di Federica Sciarelli come una fake news, una finta notizia, definibile anche come bufala. La voce dell’abbandono della conduttrice di Chi l’ha visto? era stata riportata dal quotidiano Italia Oggi, però come indiscrezione. Nel pezzo si vociferava anche la possibile sostituta di Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha visto’, Eleonora Daniele. Appena interpellata la Daniele aveva però rimarcato di non esser interessata, smentendo de facto la voce che invece è rimbalzata sito su sito. L’indiscrezione è diventata certezza, favorita anche dalla rilevante attenzione generata dalla notizia. Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? sono un connubio di grande successo, e un eventuale abbandono