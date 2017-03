Un terribile caso di abusi ai danni di un minorenne. Un ragazzino di 13 anni affetto da una lieve disabilità mentale è stato costretto a subire violenza sessuale da parte di un gruppo di 11 minori, di cui tre non ancora 14enni. È quanto accaduto a Giugliano, un comune in provincia di Napoli, nell’area a Nord del capoluogo campano.

GIUGLIANO, RAGAZZINO DI 13 ANNI VIOLENTATO DA UNDICI MINORENNI

A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri della locale Compagnia, dopo la denuncia della mamma della vittima. Per 8 presunti responsabili il gip del Tribunale per i minori ha disposto l’accompagnamento in comunità. Le contestazioni sono violenza di gruppo e sequestro di persona. Gli episodi di violenza sarebbero stati diversi: l’ultimo nel gennaio scorso. Gli otto baby criminali avrebbero compiuto violenze per quattro anni. Il ragazzino sarebbe stato abusato dal ‘branco’ in strada e solo in una occasione, stando a quanto accertato dagli inquirenti, in casa di uno degli indagati.

Il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello, ha commentato: «L’episodio portato alla luce dall’indagine dei carabinieri della Compagnia di Giugliano è terribile. Non ci sono parole per commentare. L’idea che a compiere le violenze sia stato un ‘branco’ di minori, di cui due con meno di 14 anni, lascia sgomenti». L’assessore alle Politiche sociali, Vincenzo Mauriello, intanto: «Purtroppo le cronache ci restituiscono spesso episodi similari che richiedo una maggiore e crescente attenzione delle famiglie, della scuola, dei servizi sociali». E ancora: «I nostri servizi sociali sono recentemente intervenuti su diversi episodi di bullismo, evidenziandoci la necessità d rafforzare la rete di prevenzione».

(Foto di Mimmo Trovato da archivio Ansa)