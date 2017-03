Chi sono i recordman del vitalizio

Vitalizio, tra gli ex parlamentari che beneficiano dell’assegno ci sono molti «Paperoni», con entrate mensili da diverse migliaia di euro. L’importo dipende dall’anzianità di servizio: maggiore è il numero di legislature, più alto sarà il vitalizio a fine mese. Il vitalizio record spetta a Publio Fiori, parlamentare di lungo corso prima per la Democrazia cristiania e poi per Alleanza nazionale. Il romano Fiori ha un vitalizio di 10.131 euro e 67 centesimi, garantitogli dai ben 35 anni trascorsi da parlamentare della Repubblica. Il Corriere della Sera fa l’elenco dei «Paperoni» del vitalizio, citando numerosi leader politici del passato, più o meno recente, che sono stati segretari di partito, presidenti del Consiglio, oppure ministri, mentre sedevano nell’aula di Montecitorio o Palazzo Madama.

Massimo D’Alema (5.223), Walter Veltroni (5.504) e Piero Fassino (5.256): pure loro hanno molti anni di Parlamento alle spalle, così come l’ex dc Paolo Cirino Pomicino (5.411), l’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita (5.862) e l’ex Guardasigilli Clemente Mastella (6.939,81)

L’ex presidente della Corte di Cassazione Ferdinando Imposimato, eletto come indipendente del Pci tra gli anni ’70 e ’80, beneficia di un vitalizio di 4580 euro mensili. Imposimato ha partecipato alla manifestazione del M5S contro gli assegni per la quiescenza dalla funzione di parlamentare, introdotti negli anni cinquanta. I parlamentari sentiti dal Corriere della Sera in merito al vitalizio di cui beneficiano difendono la somma percepita, frutto dei contributi versati. Peppino Calderisi, ex radicale entrato in Parlamento con Marco Pannella e poi rieletto con diverse formazioni del centrodestra, evidenzia come il vitalizio sia stato introdotto per permettere di far politica anche a chi non ne abbia i mezzi economici: «Da quando la politica non è più appannaggio solo dei ricchi il vitalizio è stato introdotto a tutela dell’autonomia dei parlamentari. Non è solo questione di casta. E di privilegi…».

Foto copertina: ANSA / US CAMERA