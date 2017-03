Il colloquio segreto tra Salvini e Berlusconi: ora l’alleanza è più vicina

Un colloquio segreto per parlare dell’unità del centrodestra e rompere il gelo in vista delle elezioni politiche. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono incontrati in segreto per cominciare a ridurre le distanze e gettare le basi dell’alleanza che alle urne nei prossimi mesi dovrà sfidare Pd e Movimento 5 Stelle.

COLLOQUIO SEGRETO TRA SALVINI E BERLUSCONI A MILANO

A raccontarlo è oggi Repubblica in un articolo di retroscena a firma di Carmelo Lopapa. I leader di Lega Nord e Forza Italia si sarebbero incontrati mercoledì a Milano:

Fonti attendibili parlano di un incontro destinato a restare top secret e che sarebbe avvenuto nell’appartamento del Cavaliere in via Rovani, nella giornata di mercoledì trascorsa dal capo del Carroccio a Milano per impegni politici. «D’accordo, ci vediamo, ma non ad Arcore» sarebbe stata l’unica condizione posta da “Matteo”. Altri fedelissimi raccontano che si sono soltanto sentiti. Quel che conta è il risultato politico. «Intesa con Berlusconi? Dipenderà dal programma. Sì, ci siamo sentiti, di cosa abbiamo parlato? Di Milan», ironizzava ieri Salvini in tv. Il chiarimento con l’amico Silvio in realtà c’è stato e a tutto tondo. «Non puoi continuare a provocarmi corteggiando Bossi o proponendo Zaia premier», ha rinfacciato a brutto muso l’eurodeputato al suo interlocutore e non certo nei panni del tifoso milanista. «E tu smettila con i continui attacchi, con la storia della mia vecchiaia e con le primarie, ché fatte adesso non servirebbero a nessuno, solo a spaccare il centrodestra», è stata la controreplica di Berlusconi, stando a quanto riferito dagli uomini a lui più vicini.

Tra gli scenari possibili per arrivare ad una nuova solida alleanza c’è quella della federazione. In seguito un listone unico. Per quanto riguarda il programma, il vero nodo da superare è quello delle posizioni sull’Europa. Salvini potrebbe congelare l’idea dell’uscita dell’Italia dall’Euro. In cambio la nuova alleanza di centrodestra dovrebbe scegliere altri paletti, come la revisione del fiscal compact.

(Foto: ANSA / MATTEO BAZZI)