Anversa: uomo tenta di investire pedoni. Bloccato dai militari

Le autorità belghe hanno fermato un uomo che questa mattina al volante di un veicolo avrebbe tentato di investire dei pedoni nella città di Anversa. Lo riferiscono i media locali. L’auto sarebbe stata inseguita da dei militari. Secondo i media fiamminghi, l’auto sarebbe immatricolata in Francia.

Actie van Dovo op de Kaaien in Antwerpen #antwerpen pic.twitter.com/QjAWLduQ5t — Anouk (@franklyanouk) 23 marzo 2017

I militari hanno seguito l’auto, una Citroen rossa, fino a quando si è fermata in un parcheggio, hanno riferito i media dopo la conferenza stampa del sindaco Bart De Wever. Il fatto è avvenuto sul Meir, l’area pedonale commerciale della città. L’uomo alla guida sarebbe un cittadino tunisino. Nel baule dell’auto sarebbe stata trovata anche una uniforme militare. Un perimetro di sicurezza è stato allestito nell’area.

FALLITO ATTENTATO AD ANVERSA? LA DINAMICA CHE PORTA ALLA PISTA TERRORISTICA

L’episodio è avvenuto a Rue de Meier, una delle vie dello shopping, intorno alle 11. Diverse persone sono riuscite a schivare l’auto, che avrebbe attraversato la via a velocità sostenuta, prima di essere fermata dai militari in pieno centro. Le autorità locali non hanno fornito altri dettagli. Secondo i media fiamminghi la Citroen rossa risulterebbe immatricolata in Francia.