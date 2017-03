Londra, bambino di 4 anni salva la mamma sbloccando l’iPhone e usando Siri

Una singolare storia da Londra. Un bimbo di soli 4 anni di età ha salvato la mamma chiamando un numero di emergenza dopo aver sbloccato l’iPhone con le impronte digitali della donna e usando l’assistente vocale Siri. A raccontarlo sono i media inglesi. La polizia ha diffuso l’audio della conversazione con il bambino per ricordare ai genitori quanto sia importante insegnare ai piccoli come usare il numero di emergenza e memorizzare l’indirizzo di casa.

LONDRA, BAMBINO SBLOCCA IPHONE E SALVA LA MAMMA

Grazie all’abilità del bambino, di nome Roman, l’ambulanza è arrivata pochi minuti dopo la chiamata e ha soccorso la donna che era priva di sensi. Nella casa, insieme al bimbo di 4 anni, c’erano anche il il gemello e un fratello minore. Come riporta The Independent, la dinamica è stata scoperta dopo l’intervento dei medici. È emerso che Roman ha usato il pollice della mamma per sbloccare l’iPhone (su cui evidentemente era impostato il riconoscimento delle impronte e non il codice in numeri) e ha poi usato l’assistente digitale Siri per farsi aiutare a chiamare il numero di emergenza 999. Il sovrintendente capo ha commentato: «È una storia incredibile, grazie alla sua velocità di pensiero e chiedendo aiuto a Siri, questo bambino ha salvato la vita di sua madre, lei deve essere orgogliosa di lui».

(Foto da archivio Ansa. Credit: EPA / DIEGO AZUBEL)