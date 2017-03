Elio e le Storie Tese si stanno sciogliendo?

Scherzano vero? In molti lo sperano ma l’allarme tra i fan è scattato. Gli Elii spostano la tappa al Mediolanum Forum (dal 21 maggio al 19 dicembre) e annunciano in un video «un concerto definitivo a suggello di una carriera esemplare».

guarda il video:

ELIO E LE STORIE TESE: L’ULTIMO CONCERTO AL MEDIOLANUM

Lo spostamento – annunciano nel video, senza nascondere però battute e risate – si è reso necessario dopo «screzi insormontabili che sono sorti sul pullman del tour europeo” e che “è da imputare al più decisivo tra tutti i fattori: le insanabili frizioni e le discussioni esplose tra i membri del gruppo del complessivo sul pullman del tour europeo, un ambiente troppo angusto per garantire la pacifica convivenza di varie decine di persone (due) per alcune settimane (due). Scesi dal fatale pullman, i membri del complessino hanno deciso trionfanti di non rivedersi mai più, proprio come accade ai migliori amici dopo una vacanza in barca, salvo rispettare gli impegni già presi».

«L’ultimo concerto – spiegano – e poi non ci vedrete più». Non è la prima volta che gli Elii fanno preoccupare i loro fan. Nel 2015, durante la presentazione di “Figgatta de blanc” definirono il disco «l’ultimo lavoro insieme», una opera «all’ultima curva della loro carriera». Staranno scherzando anche questa volta. No?

(foto copertina via Youtube)