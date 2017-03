Treviso, ragazza incinta di 6 mesi uccisa dall’ex fidanzato

Era incinta di 6 mesi una giovane donna di 21 anni di origini moldave uccisa dall’ex fidanzato, anch’egli moldavo, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per omicidio. È accaduto in provincia di Treviso. La giovane, il cui corpo è stato fatto trovare sulle colline del vittoriese dallo stesso ex fidanzato, lavorava presso alcuni hotel del coneglianese. Lui ha invece 19 anni ed è studente al quarto anno in una scuola media superiore.

LEGGI ANCHE > Rimini, tentato omicidio contro un migrante per odio razziale

TREVISO, RAGAZZA INCINTA UCCISA DA EX FIDANZATO

Secondo quanto si è appreso, la relazione tra i due ragazzi era finita da tempo. Lui aveva ora un’altra fidanzata. La vittima negli ultimi tempi avrebbe ripreso il contatto con l’ex fidanzato annunciandogli che era incinta da alcuni mesi e che il figlio era suo. Per chiarire questo aspetto i due giovani si erano incontrati la sera di domenica scorsa, 19 marzo. Da allora la ragazza non ha più dato notizia di sé, allarmando i genitori che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli investigatori hanno concentrato l’attenzione sul giovane indagato, l’ultima paersona a vedere la 21enne. Messo alle strette il giovane ha poi confessato di aver ucciso durante una lite la sua ex colpendola con un sasso alla testa (indicando poi il luogo dove aveva abbandonato il corpo).