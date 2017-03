Attentato Londra, il terrorismo islamico è responsabile di un nuovo attacco in Europa? Al momento non ci sono conferme ufficiali, anche se le autorità di sicurezza britanniche hanno dato una parziale conferma alla matrice jihadista. Il primo ministro Theresa May ha parlato di un solo attentatore. Secondo Mark Rowley, uno dei capi della polizia di Londra responsabile delle attività anti terroristiche, le autorità stanno indagando sull’attentato seguendo indizi che indicano un’organizzazione islamista, legata al terrorismo internazionale. Rowley, dopo che era stata smentita l’ipotesi che l’attentatore fosse Trevor Brooks aka Abu Izzadeen, un giamaicano radicalizzatosi ora in prigione, ha detto che il nome dell’autore dell’attacco sia già conosciuto agli inquirenti. L’identikit dell’attentatore non è però diffuso per non pregiudicare l’indagine, ancora in corso visto che si stanno cercando le persone che hanno aiutato il terrorista .

Le modalità dell’attentato di Londra evidenziano un possibile legame con l’ISIS, visto che è si svolto seguendo una tecnica già osservata in Europa negli ultimi mesi. Nell’attentato al mercatino di Natale di Berlino come quello sulla promenade di Nizza un terrorista affiliato all’ISIS aveva diretto un autoveicolo contro la folla, per massimizzare il numero dei morti visto che agiva in solitudine. Nel 2014 Mohammed al-Adnani, il responsabile della propaganda dell’ISIS ucciso in un raid in Siria, aveva invitato i jihadisti esteri a colpire nei loro Paesi con simili modalità, rinunciando a venire a combattere nel Califfato come foreign fighters. Gli attacchi dei cosiddetti Lupi solitari sono essenziali per mantenere alta l’operatività dell’organizzazione terroristica guidata da al-Baghdadi, particolarmente indebolita sia in Siria che in Iraq. Sui canali Telegram affiliati all’ISIS sono stati diffusi meme che celebravano l’attentato di Londra, con un Big Ben in fiamme che annunciava la prossima battaglia condotta contro il Regno Unito.



Foto copertina: Ansa/ (James West via AP)