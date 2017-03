Attentato Londra: turisti bloccati per ore dentro la panoramica London Eye

Mentre tutto il mondo teneva il fiato sospeso per l’attacco al parlamento inglese e sul ponte di Westminster c’era chi aspettava, fermo, a diversi metri d’altezza. Si tratta dei turisti fermati sulla ruota panoramica London Eye, bloccati per ore nelle cabine.

1/3 We can confirm that the London Eye is temporarily holding our guests on board following the incident on Westminster Bridge

— The London Eye (@TheLondonEye) 22 marzo 2017