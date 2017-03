Momenti di paura oggi a Londra. Sono stati uditi spari davanti al Parlamento britannico a Westminster. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco.

#BREAKING: Terror attack outside UK Parliament: man with knife/machete got into Parliament and stabbed policeman; Building under lockdown pic.twitter.com/VWK74zQpBk

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 22 marzo 2017