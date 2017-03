Attentato Londra, suv su folla e spari vicino al Parlamento: 4 morti, assalitore ucciso

20.02. Attentato Londra, Mattarella alla Regina Elisabetta: «Regno Unito conti su Italia». «Ancora una volta l’odiosa e insensata violenza del terrorismo ferisce il Regno Unito nell’inutile tentativo di minare i valori di libertà, apertura e tolleranza che la società europea ha posto a fondamento della convivenza civile. Questo irrinunciabile patrimonio ideale è uno dei tratti più caratteristici delle città che, come Londra, accolgono cittadini e visitatori portatori di culture diverse. Nel combattere ogni forma di terrorismo il regno unito potrà contare sul fermo impegno dell’Italia». È quanto scritto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla regina Elisabetta.

19.44. Attentato Londra, nessun italiano coinvolto. Il Consolato italiano a Londra ha riferito che non risultano al momento cittadini italiani coinvolti nell’attentato di oggi.

19.30. Attentato Londra, due vittime uccise sul ponte. Secondo il Guardian, che cita Scotland Yard, delle quattro vittime degli attacchi di oggi a Londra sono due persone rimaste uccise sul ponte di Westminster. Una prima persona, una donna, è deceduta in ospedale, mentre resta sconosciuta l’identità della seconda vittima. Le altre due vittime sono l’assalitore, raggiunto da un paio di colpi di arma di un agente di polizia in borghese, e un poliziotto, accoltellato dall’aggressore.

19.27. Attentato Londra, online sostenitori Isis celebrano l’attacco. Stando a quanto riferisce Site, sito di monitoraggio dell’estremismo islamico sul web, sui social network i sostenitori dell’Isis stanno celebrando l’attacco di Londra. «Sangue al sangue», affermano, parlando di «vendetta» per i bombardamenti britannici su Mosul.

19.22. Attentato Londra, cosa sappiamo finora. Quattro morti (tra cui l’assalitore) e circa 20 feriti. È il bilancio provvisorio dell’attacco terroristico avvenuto oggi nel primo pomeriggio a Londra nei pressi del Palramento britannico poco dopo le 16 italiane. Due gli attacchi compiuti: in un primo momento un suv si è scagliato su decine di passanti sul ponte di Westminster, uccidendo una donna. Poi un uomo (che testimoni hanno descritto come un 40enne di probabili origini asiatiche) armato di coltello con lama di 15 centimetri ha tentato di entrare all’interno del palazzo del Parlamento. L’aggressore ha ferito mortalmente un agente di polizia. Poi è rimasto vittima dei colpi di arma da fuoco esplosi da due poliziotti in borghese. All’interno di Westminster c’era anche la premier Theresa May che è stata prontamente condotta a Downing Street. Scotland Yard si è messa alla ricerca di un’altra persona coinvolta agli attacchi e considera l’attentato di natura terroristica.

19.14. Attentato Londra, messaggio di Gentiloni: «Italia vicina a popolo britannico». «L’Italia è vicina al popolo e al governo britannico di fronte all’attacco che ha colpito il cuore di Londra e delle sue istituzioni democratiche». È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sull’attacco a Londra. «Esprimo – ha detto il premier – le condoglianze del governo italiano e le mie personali ai familiari delle vittime e la vicinanza ai feriti. Italia e Regno Unito sono fianco a fianco nella condanna e nella ferma risposta contro ogni forma di terrorismo».

19.09. Attentato Londra, bilancio vittime: 4 morti, 20 feriti. Si aggrava il bilancio delle vittime dell’attentato a Londra nei pressi del Parlamento britannico: sono quattro i morti, come riferito da Scotland Yard. Tra le vittime l’assalitore, un agente e una donna. Non ci sono particolare sulla quarta vittima. I feriti sono 20.

19.07. Attentato Londra, invito della polizia per invio foto e video. La polizia di Londra attraverso il suo account Twitter ha invitato chi abbia foto e video dell’attacco al Parlamento di Londra a inviarle agli inquirenti. In un altro tweet la polizia ha anche chiesto di usare moderazione e buon senso prima di diffondere su internet le foto delle persone rimaste ferite.

19.03. Attentato Londra, bilancio delle vittime: morti una donna e un poliziotto. Le due persone morte nell’attacco al Parlamento di Londra a Westminster sono una donna e un poliziotto. I feriti sono almeno 10, secondo i servizi di emergenza.

18.43. Attentato Londra, ancora testimonianze e ricostruzioni. Come riferito da Quentin Letts, vignettista del Daily Mail e testimone dell’accaduto, e riportato dalla Press Association, ‘assalitore di Londra era vestito di nero. L’uomo avrebbe tentato di colpire un agente di polizia fuori dal Parlamento, prima di essere raggiunto due o tre volte dai colpi esplosi da altri agenti, mentre tentava di fare irruzione nella Camera dei Comuni.

18.40. Attentato Londra, morto agente ferito con coltello. L’agente ferito con un coltello all’interno del Parlamento britannico. A riferirlo è stato il parlamentare Tory che ha tentato inutilmente di tenerlo in vita, Tobias Ellwood, citato dalla Bbc.

18.38. Attentato Londra, Minniti convoca comitato antiterrorismo. Alla luce dell’attacco di oggi vicino al Parlamento britannico a Londra, il ministro dell’Interno Marco Minniti ha convocato per domani mattina una riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa). Sarà lo stesso Minniti a presiedere la riunione, alla quale parteciperanno i vertici delle forze di polizia e dei servizi d’intelligence.

18.36. Attentato Londra, ipotesi due assalitori. Non è esclusa l’iptoesi che gli autori dell’attacco di oggi a Londra siano due. Ad ipotizzarlo è il giornalista della Bbc Daniel Sandford, citando testimoni che parlano di «un uomo bianco calvo» e di «un uomo scuro di pelle con la barbetta sul mento». I due sarebbero stati a bordo dell’auto che ha attraversato a tutta velocità il ponte di Westminster.

18.24. Attentato Londra, turisti bloccati su ruota panoramica London Eye. Con l’attacco di Londra si è fermata per ore la ruota panoramica London Eye. Diversi turisti sono rimasti bloccati nelle cabine e sono scesi solo in questi minuti dall’attrazione.

18.13. Attentato Londra, pacco bomba vicino al Parlamento. Un poliziotto in pensione, parlando alla Bbc, ha rivelato la presenza di un pacco sospetto «attaccato a un veicolo» trovato fuori dal Parlamento di Londra. Gli agenti «si stanno occupando del pacco prima di dare inizio all’evacuazione di Westminster», ha aggiunto precisando che all’interno del Parlamento ci sono ancora le forze speciali.

18.10. Attentato Londra, Alfano: «Non abbassare la guardia». «Qualora fosse terrorismo, sarebbe una città ancora una volta colpita perché sappiamo e ricordiamo che Londra non è la prima volta che viene attaccata. Non ci è data la possibilità di abbassare la guardia». È quanto dichiarato alla stampa italiana dal ministro degli Esteri Angelino Alfano a margine del summit Usa anti-Isis. Alfano ha anche detto di aver «già attivato tutte le strutture della Farnesina per verificare la presenza eventuale, che ci auguriamo non esserci, di connazionali tra i feriti».

18.05. Attentato Londra, Gentiloni in contatto con Farnesina e ambasciata. Come riferiscono fonti di Palazzo Chigi riprese dall’Ansa il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni è in costante contatto con la Farnesina e con l’ambasciata italiana a Londra sugli sviluppi dell’attacco a Westminster.

18.04. Attentato Londra, tra i feriti tre studenti di un liceo francese. Tra i feriti dell’attacco a Londra ci sono tre alunni del liceo Saint-Joseph di Concarneau, in Francia. Come raccontato da Ouest-France, una decina di studenti del liceo bretone si trovava sul ponte di Westminster. I tre sono stati ricoverati in ospedale. Gli altri hanno trovato rifugio a bordo di una barca per essere poi ricondotti nel loro ostello.

18.00. Attentato Londra, aperta inchiesta antiterrorismo. Come riferito da un portavoce di Scotland Yard sull’attacco al Parlamento di Londra nei pressi del Parlamento britannico a Westminster è in corso «un’investigazione antiterrorismo».

17.57. Attentato Londra, salvata donna finita nel Tamigi. Durante l’attacco a Londra sul ponte di Westminster (dove un suv è piombato sulla folla) una donna è finita nelle acque del Tamigi. Ad annunciarlo sono state le autorità portuali, precisando che la donna è stata poi tratta in salvo. Attualmente sottoposta a un trattamento medico d’urgenza.

17.41. Attentato Londra, bilancio non ufficiale: due vittime. Stando a quanto riferito da Sky News sono almeno due le vittime dell’attacco (classificato come ‘terroristico’) a Londra.

17.39. Attentato Londra, attivato safety check di Facebook. Si chiama ‘The Attack in Westminster’ ed è lo strumento di safety check attivato da Facebook in queste ore per permettere ai contatti di Londra di avvisare amici e parenti sul proprio stato di salute.

ATTENTATO A LONDRA: PARLAMENTO ISOLATO, DECINE DI FERITI

17.36. Attentato Londra, prime testimonianze e prime ricostruzioni. Arrivano le prime testimonianze sull’attacco di oggi pomeriggio a Londra nei pressi del Parlamento a Westminster (dove un uomo, che alcuni descrivono come un asiatico di circa 40 anni, avrebbe investito diverse persone a bordo di un suv e avrebbe poi compiuto aggressioni armato di coltello). Un testimone alla Bbc ha raccontato: «Ho visto un uomo tarchiato, vestito di nero entrare nel cortile del Palazzo nuovo, proprio sotto al Big Ben. Aveva qualcosa in mano, sembrava un bastone». Secondo altri l’assalitore è «un uomo di mezza età». Due poliziotti avrebbero provato a fermarlo. «Uno dei due è caduto per terra, mentre l’assalitore muoveva il braccio come se lo stesse accoltellando o colpendo». Secondo la testimonianza l’altro agente di polizia «è scappato a chiedere aiuto, mentre l’assalitore ha proseguito la sua corsa verso l’entrata del Parlamento». A quel punto, «due uomini in borghese armati di pistola gli hanno prima intimato di fermarsi poi gli hanno sparato due o tre colpi e lui è caduto a terra».

17.25. Attentato Londra, in Scozia sospesa seduta del Parlamento. In Scozia il Parlamento di Edimburgo ha sospeso la sua seduta in segno di solidarietà dopo l’attacco avvenuto a Londra vicino al Parlamento di Westminster. Era in corso il dibattito sulla mozione per chiedere a Londra un nuovo referendum sull’indipendenza della Scozia dal Regno Unito in risposta alla Brexit.

17.22. Attentato Londra, cancelli chiusi a Buckingham Palace. Dopo l’attacco a Londra nei pressi del Parlamento a Westminster sono stati chiusi i cancelli e ci sono agenti armati a Buckingham Palace. A darne notizia è stata l’agenzia Pa, secondo cui sono state alzate le misure di sicurezza a palazzo. La regina sarebbe dentro la residenza stando al suo vessillo (Royal Standard) che svetta in cima all’edificio.

ATTENTATO LONDRA: UNA DONNA MORTA E DIVERSI FERITI LIEVEMENTE

17.19. Attentato Londra, morta una donna. Una donna è morta e altre persone sono state ferite, alcune in modo molto grave: è il bilancio non ufficiale dell’attacco a Westminster Bridge secondo il St Thomas Hospital a Sky News.

17.00. Attentato Londra, verifiche del consolato italiano. Come riferito all’Ansa da fonti diplmatiche il Consolato italiano a Londra, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia nella capitale britannica e con l’Unità di crisi della Farnesina, sta verificando l’eventuale presenza di italiani fra le persone coinvolte nell’attacco vicino al Parlamento di Westminster.

16.55. Attentato Londra, l’accaduto in un’immagine. Un’immagine diffusa dalla Bbc spiega in linea di massima cosa è accaduto nel pomeriggio nella capitale britannica: un assalitore a bordo della sua auto è piombato sulla folla, poi probabilmente ha tentato di entrare in Parlamento armato di coltello. Diverse persone sono rimaste ferite sul ponte di Westminster Bridge, travolte dall’auto. L’auto si è poi scontrata con le cancellate nell’area del Parlamento. La dinamica dei fatti non è ancora chiara. Tutta la zona è stata isolata e sono state dispiegate massicce forze di sicurezza.

16.51. Attentato Londra, testimoni: «Assalitore quarantenne dai tratti asiatici». Secondo alcuni testimoni l’autore dell’attacco terroristico a Londra nei pressi del Parlamento a Westminster è un uomo «dai tratti asiatici, un quarantenne». L’aggressore ha tentato di fare irruzione con un coltello nel Parlamento.

16.47. Attentato Londra, Parlamento controllato piano per piano. Come riferisc Sky News dopo l’attacco il Parlamento di Westminster è stato controllato piano per piano dalla polizia. La seduta della Camera dei Comuni continua ad essere sospesa dopo l’incidente.

16.45. Attentato Londra, polizia: «Terrorismo». La polizia di Londra tratta l’attacco avvenuto al Parlamento di Londra come «un incidente terroristico, sino a nuovo ordine».

16.40. Attentato Londra, polizia: «Per emergenza solo chiamate». Sul proprio profilo Twitter la polizia di Londra ha chiesto ai cittadini di non lasciare messaggi sui social media. In caso di necessità sono invitati a contattare i numeri di emergenza indicati.

16.35. Attentato Londra, allerta anche a New York. L’attacco nei pressi del Parlamento a Londra ha fatto scattare l’allerta anche a New York. «Stiamo monitorando gli sviluppi della situazione a Londra’», è quanto afferma il New York Police Department. L’incidente nella capitale inglese cade a un anno dall’attacco a Bruxelles e arriva a poche ore dal bando di tablet e laptop in cabina da molti voli provenienti dal Medio Oriente deciso da Gran Bretagna e Stati Uniti. Un divieto che sarebbe legato a una minaccia dell’Isis. A Washington è in corso in queste ore un vertice anti-terrorismo.

16.33. Attentato Londra, almeno 10 feriti. Secondo quando riportano i media britannici sono almeno 10 i feriti causati dal veicolo 4×4 piombato sulla folla di pedoni e ciclisti sul ponte di Westminster a Londra. L’autista del mezzo (l’auto si è schiantata contro un muro di cinta del Parlamento) è poi sceso armato di coltello tentando di fare irruzione nel compound.

16.30. Attentato Londra, Trump informato. La Cnn ha riferito che il presidente Usa Donald Trump è stato informato e aggiornato dai suoi consiglieri della sicurezza nazionale sull’attacco in corso a Londra presso la sede del Parlamento britannico.

16.30. Attentato Londra, premier May in salvo. Un portavoce di Downing Street ha confermato che la premier britannica Theresa May è in salvo dopo l’attacco nella zona del Parlamento di Westminster dove diverse persone sono state ferite.

ATTACCO TERRORISTICO A LONDRA: UCCISO L’ASSALITORE

16.26. Attentato Londra, assalitore ucciso. Come riferisce Sky News l’assalitore che ha sferrato un attacco al Parlamento di Londra è stato ucciso dalla polizia.

16.25. Attentato Londra, poliziotto accoltellato. Stando a quanto riferito dal leader dei Comuni, David Lidington, citato dai media britannici, nell’attacco a Londra è rimasto ferito un agente di polizia. È stato accoltellato nel cortile del Parlamento dall’assalitore che era sceso dalla macchina dopo essere passato sul Westminster bridge.

16.23. Attentato Londra, testimoni: auto sulla folla. Secondo diversi testimoni, nell’attacco al Parlamento di Londra molte persone sono rimaste ferite sul ponte di Westminster dove un veicolo 4×4 è piombato sulla folla. L’autista è poi fuggito.

Momenti di paura oggi a Londra. Sono stati uditi spari davanti al Parlamento britannico a Westminster. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco.

ATTENTATO LONDRA, AUTO SULLA FOLLA E SPARI NEI PRESSI DEL PARLAMENTO

Nell’attacco secondo quando riportato da alcuni media internazionali sarebbero rimaste ferite almeno 12 persone. L’allarme è scattato alle 14.40 locali.

Il Parlamento britannico è stato isolato e la seduta in corso sospesa. È stata evacuata dal Parlamento di Westminster anche la premier britannica Theresa May che si trovava al suo interno quando è avvenuto l’attacco.

A quanto si apprende la polizia ha sparato ad «un uomo che impugnava un coltello» all’interno dell’area dell’edificio di Westminster, dopo che un’auto aveva falciato cinque persone sul vicino Westminster Bridge, prima di andare ad urtare contro le balaustre. Secondo quanto riporta il Daily Mail, sono stati sparati diversi colpi di arma da fuoco, intorno alle 14.35 (ora locale), dopo che è stato udito un forte rumore all’interno dell’area del Parlamento. Secondo altre fonti, le persone falciate dall’auto sarebbero almeno 12, mentre sarebbero 2 le persone colpite dalla polizia. Altre fonti ancora riferiscono di un poliziotto ferito. Il vice speaker Lindsay Hoyle ha sospeso la seduta che era in corso e ha ordinato ai deputati presenti di rimanere all’interno dell’Aula parlamentare. La vicina stazione della metropolitana è stata immediatamente chiusa.

