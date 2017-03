Eurovision, l’Ucraina vieta l’ingresso della cantante disabile russa Yulia Samoylova

Incredibile decisione di Kiev che ha deciso di vietare l’ingresso in Ucraina per tre anni a Yulia Samoylova, la cantante pop disabile nominata dal ‘Primo Canale’ rappresentante della Russia all’Eurofestival (l’Eurovision Song Contest, che si terrà nella capitale ucraina dal 9 maggio). A riportare la notizia è stato il network ’112′ citando la portavoce dell’SBU, i servizi di sicurezza ucraini. Samoylova è considerata ‘colpevole’ di aver cantato in Crimea (penisola ucraina annessa dalla Russia) nel 2015 e di essersi recata nella penisola senza le necessarie autorizzazioni emesse da Kiev. «I servizi di sicurezza ucraina hanno vietato l’ingresso di Yulia Samoylova per tre anni. La decisione è appena stata presa», ha detto per telefono all’Afp una portavoce dell’Sbu, Olena Gitlyanska.

YULIA SAMOYLOVA, INGRESSO VIETATO PER LA CANTANTE POP DISABILE RUSSA

Un atto «obbrobrioso, cinico e inumano», ha commentato la decisione il primo vice ministro degli Esteri russo Grigori Karasin. Lo riportano le agenzie.

(Fonte foto: Facebook.com/jusammm)