Uomini e donne: scontro tra Soleil Sorge e Valentina Vignali |Video

Ennesimo battibecco trash a margine della trasmissione della De Filippi, questa volta le protagoniste sono la corteggiatrice Soleil Sorge e Valentina Vignali, giocatrice di pallacanestro della serie C.

E’ un’appassionata di Uomini e Donne, la cestista riminese della The One Celebrity, Valentina Vignali.

La ragazza, che lo scorso anno ha partecipato insieme al fidanzato Stefano Laudoni ai provini di Temptation Island 3 (QUI trovate l’articolo che avevamo loro dedicato) è una vera e propria amante del dating show condotto da Maria De Filippi, tanto da non perdersi neppure una puntata, che ama commentare poi attraverso il proprio profilo Instagram, non esitando un solo secondo a mostrare preferenze e antipatie.

In particolare, ieri pomeriggio, durante l’appuntamento odierno del Trono Classico, la Vignali si è esposta contro Soleil Sorge, la corteggiatrice contesa dai due tronisti, Luca Onestini e Marco Cartasegna, che secondo la cestista starebbe assolutamente giocando in trasmissione. Soleil non sarebbe interessata a nessuno dei due e Valentina, attraverso le proprie Instagram Story, ha ridicolizzato il bacio dell’ultima esterna della bionda con Luca, sottolineando che non le sembra assolutamente una ragazza molto seria. A sua volta, la Sorge ha deciso di intervenire per rispondere alle frecciatine della Vignali, suggerendole di impegnarsi maggiormente nella pallacanestro, in modo da ambire a categorie più importanti della semplice serie C, piuttosto che guardare Uomini e Donne e commentare con cattiveria le sue gesta.

Abbiamo imparato a conoscere la cestista come una ragazza assolutamente senza peli sulla lingua e sappiamo, come ha raccontato di recente proprio a mezzo social, che pochi anni fa sono stati dei gravi problemi di salute a impedirle di raggiungere i suoi obiettivi più importanti. Valentina, però, con la grinta che le appartiene, non si è arresa e ha continuato a giocare e sognare… e siamo certe che non mancherà una sua nuova risposta a Soleil, dopo che avrà modo di vedere i video della corteggiatrice in cui tocca un tasto tanto delicato e importante per la Vignali.