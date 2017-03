I meravigliosi commenti alla foto (ritoccata) con la carne di gatto venduta al supermercato

L’animalista Gianluca Esposito ha fatto un esperimento sociale. Ha pubblicato su Facebook la confezione di un coniglio ritoccando però la dicitura coniglio con gatto. Il post è diventato virale in pochi secondi.

Esperimento Sociale:

“e con oggi passa la legge ed inizia la vendita di carne di Gatto in Tutti i supermercati italiani”

Commentate se siete indignati!

(Pensateci: che differenza c’è tra il valore della vita di un Gatto o di Coniglio?)

La cosa inquietante è che molti però non hanno percepito la provocazione dell’attivista e hanno preso la foto per vera. Sì per vera. Alcuni invitano a boicottare l’iper in questione altri, basiti, si indignano chiedendosi dove si andrà a finire.