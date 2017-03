Il post di Legolize contro Playmobil diventato virale

C’è una magnifica pagina Facebook che ha fatto della difesa della “razza” Lego un mantra. Si chiama Legolize, raccoglie tutti i fan dei colossali Lego e ha un nemico odiatissimo, uno solo: Playmobil.

LEGOLIZE E IL NEMICO PLAYMOBIL

Legolize ha un sacco di fan. E ironizza da sempre contro il nemico, accusato di copiare i famigerati mattoncini.

«Finalmente possiamo estirpare la razza inferiore», ha postato qualche ora fa la pagina fan. Legozile si sarebbe rivolta a Playmobil Italia chiedendo di smettere la produzione delle sue creazioni. Non è chiaro se questa chat sia autentica o meno (probabilmente no) ma quello che davvero conta è il numero spropositato di like che ha raggiunto il post: oltre 21 mila con centinaia di condivisioni.

Tra i fan di Legolize c’è anche qualche amante di Playmobil. Finora però la pagina ufficiale dell’azienda tace.