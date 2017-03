Le parodie di Occidentali’s Karma piacciono anche a Gabbani: «Aiutano il successo»

Le parodie di Occidentali’s Karma piacciono anche al suo interprete. Francesco Gabbani ha parlato delle versioni alternative del brano che gli ha consentito di vincere l’ultimo Festival di Sanremo con l’inviato di Repubblica Luigi Bolognini, nel suo studio di Gallarate, dove si è barricato per lavorare all’album che uscirà il 28 aprile.

FRANCESCO GABBANI E LE PARODIE DI OCCIDENTALI’S KARMA

«Alcune sono bellissime», ha detto il cantautore toscano parlando delle parodie del suo brano di successo (oltre 67 milioni di visualizzazioni su YouTube). Anche quelle canzoni un po’ bizzarre ottengono in effetti un buon successo. «Essendo la mia canzone una parodia, queste – dice Gabbani – sono meta-parodie, parodie al quadrato. O se vogliamo, è come se la mia canzone fosse il corso base all’università, quello triennale, e le parodie fossero i corsi biennali di specializzazioni».

Il vincitore di Sanremo 2017 non si apettava tutte quelle versioni. «Occidentali’s Karma – ha detto ancora a Bolognini per Repubblica – è una presa in giro del nostro folle modo di vivere questo folle mondo. E non mi aspettavo che venisse presa sul serio. Invece non solo ha vinto Sanremo, ma c’è gente che si è messa a studiare sia il video che il testo e ora Internet trabocca di prese in giro».

FRANCESCO GABBANI CON OCCIDENTALI’S KARMA FAVORITO DELL’EUROFESTIVAL

Occidentali’s Karma è una delle canzoni favorite per vincere l’Eurofestival, l’Eurovision Song Contest in programma dal 9 maggio in Ucraina, a Kiev. Per motivi di regolamento il brano sarà accorciato di 30 secondi per rientrare nei 3 minuti di durata massima. Secondo i bookmaker la canzone di Gabbani ha al momento maggiori chance delle altre di ottenere il successo. Stando alle quote della società Eurobet l’Italia è quotata a 2,25 (2,25 euro incassati per ogni euro scommesso), la Russia a 6,00, la Svezia a 6,50, Belgio a 8,00. Più indietro tutti gli altri. La finale dell’Eurofestival 2017 è in programma sabato 13 maggio (con semifinali il 9 e l’11).

(Foto da archivio Ansa)