Paola Perego è stata difesa da Maurizio Costanzo. Il popolare conduttore TV ha trovato esagerata la cancellazione del programma Parliamone…sabato decisa dalla Rai dopo le polemiche generate da una lista, dai contenuti razzisti, sulle qualità delle donne dell’Est Europa. Maurizio Costanzo rimarca come sia sbagliato pensare di lavarsi la coscienza con la fine di una trasmissione, che propone contenuti piuttosto simili a quelli che abitualmente vanno in onda sulla televisione italiana al pomeriggio.

Il programma l’avevo visto e non mi aveva impressionato. Infatti sono rimasto molto colpito quando in serata dalle agenzie ho saputo di una serie di deputate che protestavano, e mi sono stupito ancora di più quando ho letto della cancellazione del programma…Mi chiedo perciò se non c’era modo di discutere della trasmissione in qualche modo. Molti oggi si chiedono perché la Perego debba pagare questo conto in prima persona. L’atmosfera mi è piaciuta poco, io non sono abituato a discutere certe decisioni, certo si è trattato di una mossa un po’ forte.

Lo scetticismo di Costanzo sulla cancellazione di Parliamone…sabato è spunto per una riflessione più generale sulla TV italiana, nell’intervista concessa al Quotidiano Nazionale. Al pomeriggio, con un pubblico di età medio-alta, si propongono trasmissioni che mischiano contenuti diversi, tra informazione e cronaca, senza forzature particolari. Per Maurizio Costanzo Parliamone…sabato era una trasmissione perfettamente in linea con quanto si vede abitualmente, anche nella puntata controversa che ha portato alla cancellazione. Una presa di posizione scettica, che si interroga su eventuali altri motivi, e che rimarca come non si possa pensare di rimuovere un programma per correggere difetti presenti in altre trasmissioni.

Non so se è sessimo dire che loro non portano né tute né pigiami… Forse hanno ragione gli uomini, se preferiscono le donne che evitano i pigiami… A me quello che stupisce è che ho visto in diretta la puntata e non sono sobbalzato. Allora delle due l’una: o sono rimbambito, o non c’era elemento da sobbalzo… Non pensiamo di metterci a posto la coscienza chiudendo ‘Parliamone sabato