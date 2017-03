Perché Antonio Razzi trolla tutti (inclusa Selvaggia Lucarelli)

Oggi Twitter ci ha regalato uno scontro epico. Questo:

ANTONIO RAGGI SELVAGGIA LUCARELLI E L’H DI TROPPO

Ebbene sì. Selvaggia ha raccolto in un tweet la fine di Parliamone Sabato (dopo il decalogo sulle donne dell’est) e le polemiche sullo scatto del senatore. Un cinguettio destinato a diventare virale con il reply del diretto interessato. Con l’acca. Un errore grammaticale che ha infiammato il “catifght” tra i due. Lui ha insistito, errando anche tra “retorica” e “rotorica”, ma si sa: Razzi è pur sempre Razzi. I followers di Selvaggia hanno replicato al parlamentare. Lui non si è perso d’animo.

«Anche non sapere la grammatica italiana ed essere senatore offende le menti..», ha replicato Erica. «Ancora con questa storia – ha aggiunto Razzi – Lo sapete che sono poco scolarizzato». Razzi non si preoccupa di nulla, non ritratta, non chiede scusa. Razzi trolla. Trolla tutti. Alla fine gli utenti, disperati, mollano la lotta e lui, paradossalmente, vince.

Il senatore, a suo modo, è diventato virale. Il resto della difesa razziana potete leggerlo qui.