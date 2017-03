Le meravigliose risposte degli esperti di morbillo al cartellone pro vaccino

C’è un cartello, diventato virale con oltre 10 mila condivisioni, con cui i pediatri dello studio medico Galilei ringraziano i genitori anti-vaccini. Qualche giorno fa un bambino di soli sei mesi è stato ricoverato al Salesi di Ancona per aver contratto la malattia infettiva. Il piccolo è di Falconara, stessa città dello studio medico in questione. A riportare la notizia il sito Cronache Maceratesi. Il bambino non poteva esser vaccinato a soli sei mesi ma chi è venuto a contatto con lui sì. Il piccolo potrebbe aver contratto la malattia in Abruzzo, mentre si trovava da parenti a Pescara.

Ecco il post:

I pediatri dello studio medico “G.Galilei”, il papà, la mamma del piccolo bambino ricoverato all’ospedale “Salesi” in condizioni critiche perché contagiato dal morbillo ringraziano sentitamente i genitori che non vogliono vaccinare i propri figli consentendo il dilagare di una malattia che nel 2017 sarebbe dovuta essere estinta!

Sotto fioccano i commenti, tanti sono contro il messaggio sul cartello. «I miei genitori non mi vaccinarono – commenta Franca – non esisteva questo vaccino, non c’erano bimbi che morivano. Addirittura esisteva la terza e la quarta malattia del morbillo». E ancora: «Ma perché non vi andate a vedere quanti sono i casi di complicazioni gravi da vaccino o da morbillo?»

