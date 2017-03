Arnold Schwarzenegger ha attaccato pesantemente Donald Trump su Twitter. L’attore, ex governatore dello Stato più grande degli Usa, la California, in rappresentanza dei Repubblicani, da tempo non risparmia alcuna critica al presidente del suo partito, che aveva avversato in modo aperto durante le primarie presidenziali. Su Twitter Arnold Schwarzenegger ha postato un video, in cui evidenzia il crollo nel gradimento di Trump nei sondaggi.

Secondo Gallup il tasso di approvazione dell’operato del presidente è sceso già sotto la soglia del 40%, un valore molto basso, subito sfruttato dall’ex governatore repubblicano per attaccare Trump.

Ciao Donald, sono arrivati i risultati e sei stato sommerso. Wow. Adesso sei già in zona trenta per cento? Ma cosa ti aspetti? Quando cancelli i programmi per il doposcuola dei bambini o le consegne del cibo a casa per i poveri, quello non è ciò che tu chiami Rendere di nuovo l’America grande. Dai! Ma chi ti sta consigliando?Fatti dare un consiglio: vai a una scuola media, l’Hart Middle School di Washington Dc, a sei miglia dalla Casa Bianca. Ti porterò io lì, per vedere il fantastico lavoro che fanno per questi bambini. Facciamolo assieme, ok?

Arnold Schwarzenegger è da tempo in conflitto con Donald Trump, il leader che l’ha sostituito come celebrità repubblicana più importante negli Stati Uniti. L’attore aveva annunciato a ottobre che non avrebbe votato per Trump alle presidenziali Usa, mentre successivamente si era scontrato col presidente per i bassi ascolti della nuova stagione di The Apprentice, da lui condotta. Lo show che ha trasformato Trump in un volto conosciuto in tutte le case americane è andato male negli ascolti, e Schwarzenegger, nominato conduttore proprio al posto del presidente dopo il suo ingresso a tempo pieno in politica, si era lamentato della cattiva pubblicità al programma creata dall’inquilino della Casa Bianca. Trump aveva reagito immediatamente su Twitter alle critiche di Schwarzenegger. Il video è una sorta di risposta, visto che enfatizza sia i bassi ascolti nei sondaggi di gradimento, a cui è aggiunta anche una critica politica. L’ex governatore della California esprime contrarietà al bilancio federale presentato dall’amministrazione repubblicana, ricco di tagli ai programmi sociali.

Foto copertina: Faye Sadou/AdMedia via ZUMA Wire