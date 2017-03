JAx risponde a Mario Adinolfi per il dito medio al Popolo della famiglia (con un altro dito medio) | VIDEO

«Io posso rispettare tutte le idee politiche ma se la tua idea politica è togliere la felicità agli altri, limitare i loro diritti, allora tutto quello che ti meriti è questo». JAx non ci sta e risponde all’indignazione di Mario Adinolfi con un altro dito medio.

JAX DITO MEDIO CONTRO ADINOLFI E “LE PROSTITUTE DELLA TV”

Il rapper replica alle polemiche sollevate dal giornalista leader de Il Popolo della famiglia. Qualche giorno fa il rapper con l’amico Fedez ha fatto il dito meddio per salutare il popolo del Family Day, contrario da sempre alle unioni civili e alla stepchild adoption. «Credo che nel 2017 la politica in Italia abbia sovrascritto il buon senso, io credo che tutti dovrebbero esser liberi di sposarsi», ha spiegato JAx. «Vorrei dire una cosa a quelle prostitute della televisione, smettetela, se la tv aggiunge 10 chili l’omofobia ne aggiunge 100. Vi piace questo come politicamente scorretto?».

Davvero un peccato che l’account Facebook di Mario Adinolfi sia ancora sospeso.