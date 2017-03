Fuma in auto con il figlio di 8 anni a bordo: multa da 110 euro

A Marta, una casalinga di 33 anni di Genova, è costata casa una grave disattenzione compiuta mentre era seduta nella sua auto. I carabinieri l’hanno multata per 110 euro dopo averla sorpresa a fumare con a bordo della vettura il figlio di 8 anni.

Il piccolo era seduto sul sedile posteriore ed attendeva di essere accompagnato dai genitori ad un torneo di calcio. Dopo essere stata avvisata dai militari della violazione la donna si è detta dispiaciuta. Racconta Tommaso Fregatti sul quotidiano La Stampa:

Per Marta che ancora stringeva quella sigaretta tra le mani e non capiva quel comportamento dei militari è stato come un “fulmine a ciel sereno”.

Pontedecimo, periferia di Genova, sabato pomeriggio. Quello che accade al termine di un semplice controllo stradale è tra le prime applicazioni della nuova legge introdotta dal governo Renzi e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel gennaio 2016: vieta di fumare in auto a donne in stato di gravidanza oppure se nell’abitacolo c’è un minore. La normativa è contenuta all’interno di una serie di iniziative (tra cui le foto choc sui pacchetti delle sigarette) per arginare la diffusione del fumo e tutelare le categorie più indifese come, appunto, i bambini. Chi infrange queste regole rischia una multa. In auto – ad esempio – è più elevata se il bambino in questione ha meno di dodici anni. Entrata in vigore da un anno, però, questa normativa conta pochissime applicazioni a livello nazionale.