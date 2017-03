La lista razzista della Vita in Diretta sulle donne dell’Est Europa

La Vita in Diretta ha una trasmissione che va in onda di sabato, Parliamone…sabato, condotta da Paola Perego. Nella puntata di sabato scorso 18 marzo è stata trasmessa una lista ricca di pregiudizi razziali sulle donne dell’Est Europa che sta suscitando molte polemiche sui social media. Durante un segmento del programma è stato trasmesso un servizio sul perchè gli uomini preferiscano le straniere. Nella discussione in studio è stata mostrata una lista in cui si vedono i principali motivi per cui gli italiani preferirebbero le donne dell’Est Europa alle loro connazionali. Eccola.

I 6 punti evidenziano pregiudizi etnici piuttosto evidenti, per nulla rispettosi.

) Sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo. 2) Sono sempre sexy, niente tute né pigiamoni. 3) Perdonano il tradimento. 4) Sono disposte a far comandare il loro uomo. 5) Sono casalinghe perfette e fin da piccole imparano i lavori di casa. 6) Non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio

In rete si sono moltiplicate le critiche a questa lista, a partire dalla pagine social del programma di Rai Uno.

Condividiamo, sia nel senso di ripubblicare che esprimiamo stesso giudizio, il post del professor Guido Saraceni.