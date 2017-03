Orrore a Londra, bambino di un anno ucciso a martellate. Ferita la gemellina

Orrore a Londra. Nel quartiere di Finsbury Park della capitale britannica un bambino di appena un anno è stato ucciso e la sua gemellina è rimasta ferita in quello che i media inglesi descrivono come un attacco a martellate compiuto da un conoscente della famiglia, ora ricercato.

LONDRA, BAMBINO UCCISO A MARTELLATE

L’episodio è avvenuto ieri sera mentre i due piccoli erano a casa con la mamma: la donna ha dato l’allarme ai vicini, ma per il maschietto non c’è stato nulla da fare, è morto in ospedale nella notte. La polizia ha avviato una caccia all’uomo per rintracciare il presunto responsabile, identificato come Bidhya Sagar Das, 33 anni, famiglia originaria del subcontinente indiano ma residente nella stessa strada in cui si è consumata la tragedia. Il Mirror riporta la testimonianza di una vicina di casa che ha raccontato di aver visto una donna disperata in strada, di aver offerto il proprio aiuto, e di aver visto poi un’ambulanza in strada. La polizia sarebbe stata avvertita alle 23.10 locali. Il decesso del piccolo alle 00.48.

(Immagine: screenshot dal Mirror)