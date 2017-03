Gino Paoli operato per aneurisma

Gino Paoli è stato operato per aneurisma all’aorta addominale. Dopo l’intervento, il noto cantautore è stato dimesso nella giornata di ieri, come ha informato egli stesso in una lettera pubblica inviata al Resto del Carlino per ringraziare i medici. Gino Paoli vive da tempo a Modena, con la moglie Paola Penzo. Paola Penzo ha rimarcato come il marito abbia deciso di farsi operare nella città emiliana perchè adora Modena, dove si sente a casa. Per questo motivo ha scelto di affidarsi ai medici modenesi e trascorrerà la convalescenza nel capoluogo di provincia emiliano. Gino Paoli era stato invitato a esibirsi nell’ultima puntata di Standind Ovation, ma per evidente motivi di salute ha dovuto rinunciare a partecipare al programma di Antonella Clerici, chiusosi ieri. La missiva del cantante è riportata sul sito del Resto del Carlino.

Desidero ringraziare l’Hesperia Hospital di Modena per il felice esito delle cure prestate in occasione del mio recente ricovero. In particolare mi congratulo per la professionalità e la competenza dell’equipe di chirurgia vascolare diretta dal professor Oscar Maleti e della dottoressa Marzia Lugli, della dottoressa Carmen Pedilliaggieri, del responsabile dell’area Critica dottor Marco Meli, del responsabile del servizio di Diagnostica per Immagine professor Paolo Pisi, del responsabile della Cardiologia dottor Alberto Benassi, del responsabile della Medicina dottor Paolo Gibertini, dello Specialista della chirurgia della mano dottor Marcello Marcialis, infine del dottor Stefano Reggiani, direttore sanitario nonché di tutto il personale tecnico e infermieristico del comparto operatorio Cardiovascolare, della terapia semintensiva e del quarto piano di degenza

ANSA/FRANCO SILVI