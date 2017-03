Selena Gomez ha postato di nuovo su Instagram, dopo una pausa durata diversi mesi. La cantante ha condiviso alcune delle foto realizzate per la storia di copertina di Vogue, in cui racconta di esser stata salvata dalle cure psichiatriche a cui si è sottoposta per 90 giorni. Il 15 agosto scorso ha interrotto il tour del suo ultimo disco, Revival, per andare in una clinica del Tennessee. Ha abbandonato il suo cellulare, e si è unita a un gruppo di sei giovani donne che si sono sono sottoposte a cicli di terapia individuale, terapia di gruppo e anche terapia equina. L’obiettivo, raggiunto, era ritornare ad avere un equilibrio nervoso, dopo mesi di continui crolli.

Non si ha idea di quanto sia stato incredibile essere solo con sei ragazze, persone vere che non si interessavano minimamente di chi fossi, e che stavano combattendo per le loro vite. Si tratta di una delle cose più difficile che io abbia mai fatto nella mia vita, ma è anche la migliore scelte che ho preso.

Selena Gomez spiega su Vogue come per lei i tour fossero diventati un periodo di lunga solitudine, in cui era colpita la sua autostima.

Ero depressa, ansiosa. Ho iniziato ad avere attacchi di panico prima di salire sul palco, o appena dopo. Fondamentalmente mi sentivo come se non fossi abbastanza brava, non capace di fare quello che faccio. Mi sentivo non più in grado di dare ai mie fan quello che volevano..Quello che volevo dire era che la vita era così stressante da avere il desiderio solo di scappare.

Per recuperare il proprio equilibrio Selena Gomez ha sospeso gli aggiornamenti del suo profilo Instagram, seguito da oltre 100 milioni di fan, il numero più alto su questo social media. L’app di Instagram è sparita dal suo smartphone, e Selena Gomez non ha neppure più la password per accedervi. La custodisce il suo assistente. Ogni tanto l’artista spera di sparire completamente dai social media.