L’aeroporto di Orly, sventato dalla polizia francese un possibile attacco terroristico. Un uomo ha assalito un agente per sottrargli la pistola. Dopo aver rubato l’arma, l’uomo si sarebbe diretto secondo alcuni testimoni verso il McDonald’s che si trova nei pressi dell’aeroporto. La polizia è però riuscita ad abbatterlo prima che l’assalitore riuscisse a raggiungere il locale. Il traffico aereo è stato sospeso, e l’aeroporto di Orly è stato immediatamente evacuato. Dopo l’evacuazione sono giunte squadre anti terrorismo, che stanno cercando la presenza di eventuale materiale esplosivo. Lo ha confermato su Twitter la polizia francese, che chiede a tutte le persone di tenersi distanti dalla infrastruttura. I circa 3 mila passeggeri presenti nell’aeroporto di Orly sono stati evacuati e scortati via dai militari. Non ci sarebbe alcun ferito tra di loro. Le circostanze di quanto successo devono ancora esser chiarite: il ministro degli Interni Bruno Le Roux sta raggiungendo l’aeroporto per confrontarsi con gli inquirenti sui risultati del loro lavoro. L’aggressore dell’aeroporto di Orlu era conosciuto alla polizia e ai servizi di intelligence, come spiegato da Bruno Le Roux. Il ministro degli Interni ha confermato che prima di arrivare allo scalo di Orly l’assalitore ucciso aveva aperto il fuoco contro un agente di polizia, ferito non gravemente, a un posto di blocco nella regione dell’Ile de France. L’assalitore era un francese ed aveva precedenti penali per spaccio di stupefacenti, ed era stato in carcere.

Foto copertina: ANSA / FERMO IMMAGINE SKYTG24