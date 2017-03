Vasanello, Silvia Tabacchi è stata uccisa dal fidanzato Francesco Marigliani in un drammatico caso di femminicidio-suicidio verificatosi in provincia di Viterbo. In uno spiazzo stradale sulla Vasanellese, tra Orte e Vasanello, si sono incontrati per l’ultima volta la giovane Silvia Tabacchi, laureata in Scienze dei Beni culturali all’università della Tuscia e ora studente di un master, e il suo ex fidanzato Francesco Marigliani. I due avevano formato una coppia per molti anni, ma da un po’ di tempo si erano lasciati. Silvia Tabacchi aveva iniziato una nuova relazione da pochi giorni, e aveva dato un ultimo appuntamento al suo ex per chiudere definitivamente la storia con lui. Francesco Marigliani aveva detto a Silvia Tabacchi che le avrebbe restituito le loro ultime cose, ed è andato all’incontro con la sua storica fidanzata con l’intenzione di chiudere però le loro esistenze. Nello spiazzo stradale al chilometro 5,8 della Vasanellese è arrivato con una pistola Glock appena comprata. Solo il giorno prima aveva ottenuto il porto d’armi. Sceso dalla sua moto Francesco Marigliani è salito a bordo della Megane 4 guidata da Silvia Tabacchi. Dopo una probabile discussione accesa il 28enne viterbese ha colpito alla tempia la sua ex, uccidendola. Dopo ha puntato la Glock contro di se stesso, ponendo così fine alla proprio esistenza dopo aver ucciso l’amore della sua vita. La tragedia ha scosso Vasanello e la vicina Amelia, dove i due giovani erano conosciuti e stimati. Sulla moto dell’omicida è stata ritrovata una lettera, composta da tre fogli, recuperata dagli inquirenti che la stanno vagliando. Il corpo dei due giovani è stato trovato da un ciclista, che ha notato la macchina ferma nello spiazzo, con un finestrino frantumato da uno dei proiettili sparati da Francesco Marigliani. I cadaveri sono stati riconosciuti dal padre di Silvia Tabacchi e dal suo nuovo fidanzato. Ecco il video di Tuschiaweb sul drammatico caso di femminicidio-suicidio