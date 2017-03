Standing Ovation, la prima edizione del programma di Antonella Clerici è stato vinto da Aurora e Omar Codazzi. La figlia e suo padre di Torraza Coste, cittadina lombarda in provincia di Pavia, ha vinto conquistando il 53,59% dei voti. Il loro successo è arrivato grazie alle loro esecuzioni di Diamante di Zucchero e de Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti. Al secondo posto sono invece arrivati Elsa e Stefano, un’altra coppia formata da una figlia adolescente e un papà quarantenne proveniente dalla Sardegna. Al terzo sono invece arrivati Emanuele e Luigi, padre e figlio di Casaluce, in provincia di Casera. Gli ospiti della puntata finale del programma condotto da Antonella Clerici sono stati: Patty Bravo, Lino Banfi e la figlia Rossana, Milly Carlucci e Fabio Basile, il campione di judo nelle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Un momento particolarmente emozionante della puntata finale è stata quando Aurora ha cantato da sola Incancellabile di Laura Pausini, dedicandola a suo padre. I tre giudici di Standing Ovation, Nek, Loredana Bertè e Romina Power, si sono alzati in piedi per applaudire l’esecuzione della giovanissima pavese. Nel corso della prima manche Aurora e suo padre Omar avevano duettato con Patti Pravo, suscitando ancora una volta grande emozione nel pubblico, presente in sala, come in chi guardava da casa, a giudicare dalle reazioni sui social media. La terza manche finale, che si svolge con uno dei giudici, ha visto Aurora e Omar Codazzi cantare insieme a Nek. I vincitori di Standing Ovation sono stati premiati alla fine del programma da Antonella Clerici, e hanno esultato commossi per il successo raggiunto. Aurora Codazzi ha 13 anni e frequenta la scuola media, mentre suo padre Omar Codazzi è un musicista e cantante professionista di 46 anni. Da oltre vent’anni Omar Codazzi viaggia attraverso l’Italia esibendosi con il suo gruppo.Il lavoro del padre ha diviso Omar e Aurora, che hanno partecipato a Standing Ovation anche per passare del tempo assieme.

Foto copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI