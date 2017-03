Animali come noi, gli attivisti bloccano camion con maiali diretti al macello | VIDEO

guarda il video:

Attivisti del Meta, il Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, guidati da Valerio Vassallo bloccano due camion che trasportano maiali destinati al macello. È una delle scene della prima puntata di ‘Animali come noi’, programma di reportage e inchieste di Giulia Innocenzi sugli allevamenti intensivi italiani (in onda da mercoledì 15 marzo, alle 23.30 circa, su Raidue). Gli animalisti hanno bloccato la strada verso uno stabilimento imponendo al guidatore di fermare il mezzo per verificare le condizioni di salute dei maiali ed esposto striscioni di denuncia dell’«olocausto animale». «Vergognati, stai trasportando degli essere viventi», hanno gridato al conducente, mentre si arrampicavano sulle paratie per controllare che le ventole che devono garantire l’areazione ai maiali e gli abbeveratoi funzionino correttamente.